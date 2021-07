WHO pinabibilisan ang pagbabakuna sa seniors dahil sa banta ng Delta variant

Pagtuturok sa 64 anyos na bedridden na senior citizen sa Maynila. Basilio H. Sepe, ABS-CBN News

MAYNILA - Idiniin ng World Health Organization (WHO) na mahalagang pabilisin ng Pilipinas ang pagbabakuna ng senior citizens kontra coronavirus disease (COVID-19) sa gitna ng banta ng mas nakakahawang Delta variant.

Ayon sa WHO, halos 72 porsiyento ng 8.2 milyong senior citizens sa masterlist ng gobyerno ang hindi pa nakakatanggap ng kahit isang dose ng COVID-19 vaccine.

Samantala, nasa 8.5 porsiyento lang ang fully-vaccinated na senior kontra sa sakit.

Paliwanag pa ng WHO, kailangang bilisan ang pagbabakuna ng mga senior dahil higit kalahati kasi ng mga namamatay sa COVID-19 sa bansa ay matatanda.

"How long we can hold this is a matter of time… We have a unique window. Before that happens, we need to try to vaccinate as many of our senior citizens as possible. If we fail to do that, it is likely that we are going to see a lot of deaths happening among the senior citizenry," ani WHO Representative of the Philippines Dr. Rabindra Abeyasinghe.

Nanawagan din ang Department of Health (DOH) sa mga lokal na pamahalaan na gawing prayoridad ang pagbabakuna sa mga higit 60 pataas.

"With the coming of the vaccines into the country, there is a greater need to make sure that our senior citizens are covered," ani DOH Director Dr. Beverly Ho.

Paliwanag naman ng National Commission on Senior Citizens (NCSC), may ilan ding senior na handang magpabakuna pero kulang ang kaalaman kung saan lalapit para magpareserba ng slot, bukod pa sa mahina na ang ilan sa kanila.

"There are senior citizens who would like to have themselves vaccinated pero hindi nila alam kung sino ang lalapitan at saan… There are senior citizens who are not so ambulatory and would rather that they be vaccinated at home," ani NCSC Chairperson Atty. Franklin Quijano.

Hirit ng NCSC, dagdagan ang information drive at gawing mas madali para sa mga senior na magparehistro at magpabakuna.

Makakatulong din umano ang mga insentibo. Ang Makati City, namimigay ng P1,000 grocery gift certificate para sa mga senior na nakakakumpleto ng COVID-19 vaccines.

Sabi naman ng WHO, dapat tularan ang ilang pinapatupad na "best practices" ng mga LGU gaya ng paglalaan ng special lanes, home vaccination, at vaccination sites na para lang sa seniors at iba pa.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News