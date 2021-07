Buntis nanganak sa tricycle habang hinihintay ang COVID test result

Sa tricycle na inabutan ng panganganak ang isang buntis sa Quezon City habang hinihintay ang resulta ng kaniyang swab test, na rekisito para ma-admit sa ospital. Retrato mula sa Barangay Culiat, QC

Quezon City Contact Tracers at police, nagpaanak sa isang ginang sa loob ng tricycle habang hinihintay ang resulta ng swab test (pix courtesy: Bgy. Culiat, QC)@ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/IHUYdBVxQ2 — zyann ambrosio (@ZyannAmbrosio) July 1, 2021

Noong Martes pumunta sa isang ospital sa Quezon City ang nasabing buntis pero hindi ito pinayagan habang walang maipresentang swab test result.

Nakapag-swab test ang babae pero habang hinihintay ang resulta sa tricycle ay pumutok ang kanyang panubigan kaya't naglabasan ang mga nagsasagawa ng swab test at contact tracers dahil lumabas na raw ang ulo ng bata.

Matagumpay naman na nailabas ang bata.

Sabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ay hindi dapat sisihin ang ospital kung tanggihan ito dahil walang swab test.

"Hindi natin masisisi ang ospital kasi polisiya ng national government. Bago mag-procedure kailangan ng swab test."

Sabi pa ni Belmonte, alam naman ng mga buntis ang petsa kung kailan manganganak kaya't mahaba daw ang panahon para makapag-swab test na agad.

"Alam niyo naman kelan kayo ipapasok sa ospital, take advantage of the free swab testing... Mag-book online o mag-book through the phone," sabi ng alkalde.

—Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News