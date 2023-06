Awra Briguela bigong makalabas sa pagkakakulong

Awra Briguela. Instagram/@awrabriguela

MAYNILA - Sa Makati City Police custodial facility na muna magpapalipas ng panibagong gabi ang komedyanteng si McNeal Briguela o mas kilala bilang "Awra".

Walang opisyal na pahayag ang Makati Police dito pero sa detention muna siya ng pulisya maglalagi.

Sa Viber message, sinabi ni PNP spokesperson P/Col. Jean Fajardo na hihintayin pa ang resulta ng isasagawang preliminary investigation.

"He remains under police custody po pending result of PI," ani Fajardo.

Biyernes nang hapon binisita si Briguela ng kanyang amang si Oneal at ng kanilang mga abogado.

Dito pansamantalang inilabas ng custodial facility si Briguela at ilang oras ding nakausap ang kanyang mga abogado.

Sinubukan ng news team na kamustahin si Briguela sa pamamagitan ng kanyang mga abogado matapos ang kanilang pakikipag-usap dito pero "no comment" sila sa ngayon.

Ayaw rin munang magsalita ng ama ni Briguela.

Binisita rin si Briguela ng mga kaibigan at mga miyembro ng grupong Bahaghari at Metro Manila Pride.

Nahaharap si Briguela sa mga kasong alarm and scandal, physical injuries, direct assault, at disobedience to person in authority.

