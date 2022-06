TINGNAN: Philippine Independence Day Celebration sa Dubai

DUBAI - Masayang ipinagdiwang ng mga Pilipino sa United Arab Emirates ang ika-124 anibersaryo ng Araw Kasarinlan ng Pilipinas na inorganisa ng Filipino Social Club Dubai.

Pinangunahan ang pagdiriwang nina Philippine Ambassador to the UAE na si Hjayceelyn Quintana at Consul General Renato Duenas, Jr ng konsulado ng Pilipinas sa Dubai at Northern Emirates, kasama ang Philippine Overseas Labor Office Dubai sa pamumuno ni Labor Attache’ John Rio Bautista.