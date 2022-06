TINGNAN: Mga Pinoy sa Palma de Mallorca ipinagdiwang ang Araw ng Kalayaan

PALMA DE MALLORCA - Ipinagdiwang ng Filipino community association ng Palma de Mallorca ang Araw ng Kalayaan kamakailan.

Nagkaroon ng mga palabas ang mg Pinoy talents habang nagbigay ng inspiring na mensahe ang mga mga pinuno ng mga komite.

Naging masaya ang salo-salo at mayroon ding mga pa-premyo at may pa-raffle pa. Espesyal ang pagdiriwang ngayong taon dahil sabik ang mga Pinoy na muling magsama-sama malipas ng mahigit dalawang taon dahil sa pandemya.

Sabi ni Marissa Ordones, pangulo ng FilCul Association, bagama’t maikli lang ang panahon para paghandaan ang pagdiriwang, nairaos ito at tuwang-tuwa naman ang mga Pilipino sa munting pagdiriwang.

Kahit papaano raw ay nagkaroon sila ng pagkakataong makapagsaya at maipagmalaki muli ang kulturang Pilipino.

Ang Palma de Mallorca ay isang resort city sa Spanish island ng Mallorca sa kanlurang Mediterranean Sea.

