Short films tungkol sa buhay ng mga Pinoy sa Barcelona, ipinalabas

BARCELONA - Itinanghal ang pelikula ng apat na Filipino filmmakers sa isang mini-film event sa Casal de Barri del Raval nitong June 15 sa Barcelona, Spain.

Ang pelikulang Somos Viajerxs (We Are Travellers) ni AC Maria; 50CV ni Rodel Juacalla Placino; A Violent Act of Love ni Berjer Capati; at La Hija de Maria (Maria’s Daughter) ni Kim Hernandez ay naglalarawan ng buhay ng mga Pinoy sa Barcelona at iba-ibang anyo ng kaugaliang Pilipino.

Nagdesisyon ang Pinoy filmmakers na sumali sa festival upang mabigyan ng kabatiran ang local audience tungkol sa buhay ng mga Pilipino sa Barcelona.

Paraan daw nila ito para ipakita sa mga taga-Barcelona ang kilos at damdamin ng mga Pinoy batay sa nakasanayang nilang kaugalian at mga tradisyon.

(Mula kaliwa) Ang Pinoy filmmakers na sina Berjer Capati, Rodle Juacalla “RJ” Placino at Kim Hernandez habang pinakikinggan ang audio message ng kanilang kapwa artist na si AC Maria. (Barcelona PCG photo)

“In this gathering, we would like to showcase Filipino talents and we hope that our films, will be a testament to what we, as filmmakers can accomplish,” saad ni Rodel Juacalla Placino, film director.

“I hope that the audience learned something from our short films and provided them with a glimpse of the closely-knit Filipino ties that define us as a group,” sabi naman ni Kim Hernandez, film director.

Natutuwa naman ang mga bida ng short film na 50CV na sina Jake Ofrasio at Dominica De Chavez sa positibong reaksyon ng mga nanuod sa kanilang pelikula.

(Mula kaliwa) Ang 50 CV short film artists na sina Jake Ofrasio, Dominica De Chavez at Director RJ Placino kasama si Cultural Officer Bernardo Bagalay. (Barcelona PCG photo)

Masaya silang naibahagi sa pamamagitan ng kanilang pelikula ang kultura at realidad ng buhay ng mga Pilipino sa Barcelona.

Source: DFA website