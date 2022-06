OFWs mula UAE, nag-pilgrimage sa Holy Land

HOLY LAND - Matapos magluwag ang mundo sa COVID-19 safety protocols, maraming mga Pinoy ang nakabiyahe na sa iba-ibang panig ng mundo.

Kabilang sa popular na puntahan ng mga Pinoy ay ang Holy Land sa Israel. Tulad ng isang grupo ng UAE-based OFWs na sumama sa isang pilgrimage sa Holy Land.

Nasa bucket list kasi nila na mapuntahan ang lugar kung saan ipinanganak, pinako sa Krus at nabuhay muli si Hesukristo.

“Actually it’s my dream to be here to be in the land flowing with milk and honey. And to be able to experience, see literally with my own eyes what Jesus did, where Jesus lived.” sabi ni Irene Rosameran, Pilgrim mula Dubai.

Nagdasal ang mga Pinoy sa mga banal na lugar na pinupuntahan ng pilgrims sa Holy Land. Karamihan sa kanila isinama sa panalangin ang kinabukasan ng bansa.

“Personally I asked for marriage for me and my wife to have a strong marriage, both of us to have a baby this year. Also I am praying for the Filipino people for God’s guidance to him (President-elect Bongbong Marcos). I know God has plans why he won the presidency,” sabi ni Tristan Jeorge Miram, Pilgrim mula Dubai.

“That we continue to be united supporting the newly elected president in our nation and we pray that the Philippines will be one of the richest countries in Asia, even in the whole world,” sabi ni Irene Rosameran, Pilgrim mula Dubai.

“We just prayed that he is the righteous man, it is the will of the Lord. We can’t judge people and we are not righteous,” sabi ni Ana Rocean, Pilgrim mula Dubai.

Magkaiba man sila ng sinuportahang kandidato sa nakaraang halalan, nagkakaisa naman sila na kailangan ng liderato ang suporta ng mga Pilipino.

“Sana po magtulong-tulong nalang po tayo i-accept natin yung fact na nandyan na nakaloklok na siya. Kailangan lang po natin na magtulungan para tayo umasenso at makabangon. Positive lang tayo sa buhay,” sabi Aldy Ocampo, Pilgrim mula Dubai.

