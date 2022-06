MANILA – Iniimbestigahan na ng Department of Agriculture (DA) ang pagkakasangot ng ilang mga opisyal nito sa inilabas na listahan ng Senado kaugnay sa umano’y agricultural smuggling.

Nilinaw ng DA na para sa administrative purposes ang kanilang imbestigasyon pero may pagkakatugma ang listahan mula Senado sa mga opisyal na kanilang iniimbestigahan.

“More or less the same, but ‘yong nasa Senate investigation are quite marami. Hindi ganoon ka-encompassing ‘yong investigation we are conducting,” ayon kay Atty. Armando Crobalde Jr. ng DA.

Ayon naman kay Secretary William Dar, hahayaan nila ang Presidential Anti-Corruption Commission o ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ang mga opisyal na iniuugnay sa agricultural smuggling.

Itinanggi rin niyang may kaugnayan siya sa mga opisyal na ito ng DA.

“Wala pong katotohanan. Pagdating ko, binalasa ko kasi maraming reports na ganoon ang nangyayari,” ayon kay Dar.

Dagdag pa ni Dar, wala sa mga opisyal ng DA na nasa listahan ng Senado ang na-relieve habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.

Una nang itinanggi ng iilang opisyal ng Bureau of Customs ang mga paratang na nandadawit sa kanila sa umano'y agricultural smuggling sa bansa.

Mariing itinanggi nina Customs commission Rey Leonardo Guerrero at Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) Director Geofrey Tacio ang mga naturang alegasyon.

"The Senate Committee report citing me as one of the government officials involved in agricultural smuggling also contains the numerous accomplishments of BOC in its campaign against agricultural smuggling, and the adoption of the executive recommendations, which I directed," ani Guerrero.

Bukod sa kanila, may iilan pang mga personalidad na idinawit sa isyu.

Base ang mga pangalang ito sa "validated list" na kalakip sa isang report na isinumite kay outgoing Senate President Vicente Sotto III nitong Mayo.

KAUGNAY NA VIDEO:

