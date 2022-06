MAYNILA - Nanumpa na bilang ika-17 pangulo ng Republika ng Pilipinas si Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ngayong Huwebes.

Ito rin ang hudyat ng pagbabalik ng kaniyang pamilya sa Malacañang matapos patalsikin ang kaniyang amang si yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 sa pamamagitan ng People Power Revolution.

"This is a historic moment for us all... By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying. Pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay 'pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa'," ani Marcos sa kaniyang inauguration speech sa National Museum sa Maynila.

Humakot ng 31 milyong boto si Marcos noong May 9 elections. Dahil dito, siya ang naging kauna-unahang majority president ng bansa mula 1986, nang mangyari ang pag-aalsa laban sa kaniyang ama.

Kasama sa oathtaking ang asawa ni Marcos Jr. na si Liza Araneta, at ang kaniyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Naroon din ang dating mga pangulo na Joseph "Erap" Estrada at Gloria Macapagal-Arroyo.

Sinabayan naman ito ng ilang kilos-protesta na dumadaing sa pagbabalik ng mga Marcos sa Malacañang, sa pangambang maulit ang mga karahasang naranasan noong Batas Militar na ipinatupad ni Marcos Sr.

Nauna nang nanumpa si Sara Duterte bilang ika-15 pangulo ng Pilipinas sa Davao City noong ika-19 ng Hunyo na dinaluhan ng kaniyang pamilya, kabilang ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at maging ni Marcos at pamilya rin nito.

