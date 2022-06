Aberya sa OEC at OWWA membership sa Northern Emirates, tinugunan

RAS AL KHAIMAH - Tinugunan ng POLO-OWWA Dubai ang apela ng mga OFWs sa Northern Emirates sa problema nila sa contract verification, Overseas Employment Certificate at OWWA membership.

Umabot sa halos 500 OFWs ang nasilbihan ng special outreach program ng POLO Dubai sa Ras Al Khaimah.

Tugon ito sa apela ng mga Pinoy na maproseso ang kanilang pangangailangan sa contract verification, Overseas Employment Certificates, OWWA membership maging ang kanilang pangangailan sa SSS at PAG-IBIG Fund.

“Para maibsan ang hirap at haba ng pila na ginagawa sa ating POLO-OWWA kaya inimbitahan namin sila at nakipag-dialogue tayo. Maraming salamat at pinagbigyan nila tayo,” sabi ni Meliton Castillo, Presidente ng Filipino Club RAK.

“Ito po’y pangalawa na nating ginawa para sa Ras Al Khaimah at may mga susunod pa po,” pahayag ni Labor Attache’ John Rio Bautista, POLO Dubai and Northern Emirates.

Naserbisyuhan din ng POLO-OWWA kamakailan ang mga Pinoy mula sa Ajman, Fujairah at Umm Alquain.

Sa dami ng gustong magbakasyon sa Pilipinas, hindi bababa sa 400 katao ang pumipila at nag-aapply ng contract verification o OEC araw-araw.

“It’s a great help po na pumunta na yung mga taga-POLO-OWWA dito sa Ras Al Khaimah. aside from saving our time usually po yung mga tao busy rin sa mga trabaho so now special project during weekend hindi na kailangang dumayo pa sa Dubai.” sabi ni Charina Quesea, nurse sa Ras Al Khaimah.

“Mas tipid tapos hindi na kami kailangang pumunta ng maagang maaga. Kung pupunta kami ng Dubai madaling araw palang dapat nandoon na kami,” sabi ni Catherine Malapitan, OFW sa Ras Al Khaimah.

Mahigit isang libong transaksyon ang naproseso ng POLO outreach na bumilang sa 348 contracts verified, 20 OEC issued mula sa 81 clients, 352 OWWA memberships, 167 sa PAG-IBIG, 163 naman para sa SSS.

Kasama ng POLO Dubai ang Filipino Club RAK, Alpha Phi Omega-UAE at Bath Spa University sa proyekto na naging prayoridad ang mga kasambahay, Persons with Disability (PWD), Senior Citizens, buntis, at iba pang OFWs sa Ras Al Khaima.

“Patuloy po naming gagawin maliban sa araw ng Lunes hanggang Biyernes na mga transaction sa opisina. Kami rin po ay lalabas at pupunta sa other emirates para magbigay ng POLO services,” dagdag ni Bautista.

