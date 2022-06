CANBERRA, AUSTRALIA -- Ipinagdiwang ng mga Pilipino sa Australia ang ika-161 anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal sa pangunguna ng Philippine Embassy sa Canberra, Australia noong June 27, 2022 sa unveiling ng Rizal bust sa Embassy grounds.

Ang Rizal bust na ipinatayo sa grounds ng PH Embassy sa Canberra, Australia

Ayon kay Ambassador Ma. Hellen De La Vega, layon ng pagpapatayo ng rebulto na pukawin ang interes ng mga bisita sa ahensiya lalo na ang mga Australian patungkol sa naging buhay at paninindigan ng national hero ng Pilipinas.

Nilikha ng iskultor na si Juan Sajid Imao ang rebulto ni Rizal sa komisyong iginawad ng Knights of Rizal Australia New Zealand and Oceania Region o KOR-ANZO sa pamumuno nina Danilo Peralta at Cesar Bartolome at sa tulong nina Rene Cabrera ng San Miguel Yamamura Australasia, Jun Capili ng My Redeemer Lives, at ng mga kasapi ng KOR-ANZO Region.

Dadag pa ng Embahada, kasunod na idinaos ang chartering ng Kababaihang Rizalista o KRI Canberra Chapter kung saan nanumpa ang kanilang mga opisyal at mga miyembro kabilang na ang dalawa sa mga bagong miyembro ng KRI Sydney Chapter na pinangasiwaan ni Raymundo Del Rosario.

Ang panunumpa ng mga opisyal at mga miyembro ng Kababaihang Rizalista o KRI Canberra Chapter

Ang KRI Canberra Chapter ay pinamumunuan ni Ms. Marlene Tucker, elected President, habang adviser naman si Ambassador De La Vega.

Dumalo rin sa nasabing event si Ms. Josephine Quintero, great granddaughter ni Dr. Rizal sa kapatid na si Soledad.