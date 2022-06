10 sasakyan inararo ng container truck sa QC

MAYNILA - Sampung sasakyan ang inararo ng isang container truck sa Quezon City.

Kitang kita sa CCTV ang isa sa sinalpok ng container truck sa mga sasakyan sa FVR Road sa Libis, Quezon City.

Maaaninag din sa CCTV ang pahinante at driver ng truck na agad bumaba at tumakbo papatakas

Kitang kita ang tinamong pinsala ng mga nabanggang sasakyan

Si Mario Francisco na isa sa mga biktima, pauwi na raw sana sa Montalban nang mangyari ang aksidente.

Kasama niya buong pamilya pati ang anak na edad 3, 13 at 15. Sa likod nakaupo ang mga anak niya.

Si Mario naman kasama ang 3 buwang buntis na misis at nanawagan sa driver at kumpanyang may-ari ng truck na panagutan ang aksidente

“Kasama ko buong pamilya ko sa sasakyan, nagulat na lang kami na may bigla na lang kumalabog na sasakyan sa likod namin," aniya

“Mensahe ko lang sa driver sumuko na lang kayo at least kaya naman ayusin pag-usap gusto lang naman namin na ang nasira ipaayos. Wala naman kami balak na habang buhay pahirapan siya. Basta mga na damage. Sa may-ari sana wag nila gamitin yung driver, panagutin sa nangyari at pataguin na lang driver. Kawawa kami,” ani Benny Sumbise, isa sa mga biktima.

Pinaghahanap na ngayon ng mga awtoridad ang di pa nakikilalang driver na mahaharap sa patong patong na kaso. - Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News