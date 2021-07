Pinaigting na GCQ nakatutulong sa pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Laguna

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naniniwala ang probinsiya ng Laguna na malaki ang naitutulong ng kanilang lockdown status na general community quarantine with heightened restrictions sa pagpapababa ng kaso ng COVID-19 sa lugar.

“More than a month na kaming GCQ pero with heightened restrictions. Ok pa rin dahil as pagkaka-heigthened restrictions, utay-utay naman na nakikita natin na bumababa ang active cases. Maaaring nagiging effective itong pagbibigay ng GCQ with heightened restrictions,” sabi ni Rene Bagamasbad, Provincial Health Officer ng Laguna.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Bagamasbad na nasa 3,161 na ang bilang ng active cases sa probinsiya. Bagama't may presensiya ng mga naunang variant ng COVID-19 tulad ng UK at South African variants, wala pa naman aniyang nakikitang Delta variant, na mula sa India, sa probinsiya.

Karamihan umano sa mga nagkakasakit ay nakararanas lamang ng mild COVID-19.

“Ang naospital doon sa total na active cases, 17 percent lang ang nasa hospital. So lahat ay either nandoon sa quarantine facility or nandoon sa bahay nila, doon sila naka-quarantine o naka-isolate,” sabi niya.

Nasa 10 lugar sa Laguna ang patuloy na binabantayan ng Department of Health dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Sa tala ng Department of Health, ang Laguna ang may pinakamataas na daily average ng mga bagong kaso mula noong Hunyo 22 hanggang 28. Kasama sa mga tinututukan ng Provincial Health Office ang mga lugar ng Calamba City, San Pablo City, Sta. Rosa City, Cabuyao City, San Pedro City, Biñan, Los Baños, Bay, Sta. Cruz at Pangil.

“Sila 'yung magkakadikit na mga siyudad, sila 'yung matataas, sila 'yung marami ang populasyon, sila ang marami ang activity sa mga siyudad. Saka sila 'yung malapit sa NCR,” sabi niya.

May ilang mga bayan umano ang nakapagtala ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil na rin sa galaw ng mga tao.

“Ang nangyayari sa ibang bayan natin nagiging family cluster. Yung mga nagtatrabaho dyan sa mga first district pag umuwi slla may COVID na, nahahawa nila pamilya kaya minsan may isolated cases tayo ng mga municipalities na biglang tumataas ang kanilang mga kaso. May mga nagtatrabaho sa NCR o within the province,” sabi niya.

Ito rin ang paniwala ni Calamba City Mayor Timmy Chipeco sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanilang lungsod.

Sa imbestigasyon namin, nanggagaling din sa workforce ang COVID case namin. Yung mga pumapasok sa kumpanya. Ang Calamba highly industrial po yan, maraming mga factory, mga iba’t ibang tao na galing sa iba’t ibang bayan na nagtatrabaho sa amin. Hindi talaga domestic transmission. Hindi siya yung sa isang community, hiwa-hiwalay po talaga,” sabi ni Chipeco.

Sinabi ni Chipeco na nilinis na rin nila ang kanilang datos ng case reporting para maialis sa listahan ang mga nakapagtapos na ng quarantine period.

“Kahapon, nag report ang aking City Health Office at sinabi sa aking nilinis na nila ang datos natin at umaabot sa more or less 600 plus yung aming cases ngayon sa bayan ng Calamba,” sabi ni Chipeco sa panayam din sa TeleRadyo.

Samantala, patuloy naman aniya ang kanilang pagbabakuna at nakapagbukas din sila nitong Martes ng isa pang vaccination site sa Barangay Canlubang.

Sa ngayon aniya ay nakatanggap sila ng 18,000 doses ng bakunang Sinovac.



“Talagang malaking bagay ang pagbabakuna kung makakakuha kami ng mas madami, mapapabilis. Kasi po ang talagang problema po namin hindi naman po doon sa community base, nandoon sa industrial base ang aming nagiging start ng COVID namin,” sabi ni Chipeco.

