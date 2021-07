Pabrikang nagpasahod ng barya sa trabahador may ibang paglabag: LGU

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Lumabas na may iba pang mga paglabag umano sa karapatan ng mga manggagawa ang kompanyang iniulat na nagbigay ng baryang pasahod sa kanilang factory worker sa Valenzuela City.

Matatandaang naiulat na tig-5 at 10 sentimong barya ang ibinayad kay Russel Mañoza, na kalauna'y nauwi sa pag-iimbestiga ng lokal na pamahalaan, maging ng Department of Labor and Employment. Katumbas ng dalawang araw ng sahod ang nakuha, na nagkakahalagang P1,056.

Giit ni Mañoza, ganti umano ito ng pabrika matapos silang ireklamo sa barangay sa umano'y hindi tamang pagpapasahod sa kanila.

Lumutang sa pagdinig ng Valenzuela City Hall na may iba pang paglabag ang inireklamong kompanya ni Mañoza na Nexgreen Enterprises tulad ng di pagbabayad ng overtime at di pamamahagi ng benepisyo gaya ng SSS, Pag-IBIG, at PhilHealth.

Sinuspinde na rin ng LGU ang business permit ng pabrika at binigyan ng 15 araw upang matugunan ang mga reklamo.

Aminado naman ang kumpanya na may pagkukulang nga sila sa kanilang mga manggagawa.

Sabi ng may-ari ng Nexgreen Enterprise na si Jasper So, hindi intensiyon ng kompanya na bayaran ng barya si Mañoza.

Pero humingi na rin paumanhin ang pabrika sa city hall at sa trabahador. Sa kabila nito, hindi kumbinsido si Mañoza na aksidente lang ang nangyari.

"'Di po sana tayo aabot sa ganito kung binayaran niyo ako noong Sabado nang maayos, kasi ako bumalik naman ako nang maayos, sana pinasahod niyo ako nang maayos, at sana maayos ang trato niyo sa mga empleyado niyo," ayon sa trabahador.

Sa kuwenta naman ng city hall, aabot dapat sa P55,000 ang dapat ibayad ng kompanya kay Mañosa kabilang ang overtime at night differential nito.

Maaari ring maharap sa kasong kriminal ang mga may-ari ng kompanya dahil sa paglabag umano sa mga karapatan ng mga manggagawa.

Una nang sinabi ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela na tutulungan nilang maghanap ng trabaho si Mañosa.

— Ulat ni Raffy Santos, ABS-CBN News