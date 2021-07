'Libreng sakay' para sa mga manggagawa tigil muna sa pagpaso ng Bayanihan 2

E-jeep na nag-aalok ng libreng sakay para sa mga manggagawa at mga authorized person outside residence sa Quezon City. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA (2ND UPDATE) - Pansamantalang ititigil muna ng gobyerno ang kanilang libreng sakay program para sa mga manggagawa at service contracting simula Hulyo 1.

Kasabay ito ng pagtatapos ng effectivity ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 law ngayong Miyerkoles.

Sa isang joint statement, ipinaliwanag ng Department of Transportation at Land Transportation and Franchising Regulatory Board na galing sa nasabing batas ang pondo na ipinambabayad sa mga tsuper at operator na isinali sa programa, kung saan milyon-milyong pasahero ang nakinabang.

“Pansamantala po munang ititigil ang pagpapatupad ng Service Contracting at Libreng Sakay Program ng DOTr at LTFRB simula bukas, 1 July 2021… Ito ‘ho ay sa kadahilanang ang pondo na ginagamit pambayad sa mga tsuper at operator na kasali sa Service Contracting at Libreng Sakay Program ay nagmumula sa Bayanihan to Recover as One Act,” ayon sa pahayag.

Noong nakaraang linggo ay sinabi na makikipagpulong ang mga lider ng Kamara at Senado kay Pangulong Rodrigo Duterte at posibleng pag-usapan dito ang Bayanihan 2 Law, maging ang Bayanihan 3.

Ilang tsuper, mananakay nabulaga

Nabulaga ang ilang trabahador at mga tsuper sa naging pasya na isara muna ang “Libreng Sakay” program.

Kabilang dito ang pasaherong si Roy Qualizares.

"Malaki ang mawawala sa akin kaya mas maganda sana na may libreng sakay,” aniya.

Nagulat din ang tsuper ng bus na si Groson De Jesus.

"Gulat po kami sa biglaang pagtigil ng libreng sakay po. 'Di namin akalain, akala namin hanggang December. Mahirap mag-isa, dapat may konduktor,” ani De Jesus.

Pakiusap naman ng chairman ng MANIBELA transport group na si Mar Valbuena: "Sana po i-extend na lang yung programa at talagang makatulong sa ating mga driver at operator.”

Ayon sa DOTr at LTFRB, sinisikap nilang maipagpatuloy muli ang programa at mapondohan ito sa ilalim ng 2021 National Budget.

“Sa ngayon, pinoproseso na po ng (Department of Budget and Management) ang pagpapatupad nito."

Sa pagbubukas ng Port of Talaga sa Mabini, Batangas, sinabi ni Transportation Secretary Arthur Tugade na sa 2021 National Budget na muna kukuha ng pondo para maipagpatuloy ang service contracting at libreng sakay.

Hiling pa ni Tugade sa Kongreso na paliwigin pa ang Bayanihan Act.

"Ako ho ay naniniwala sa kabutihan ng Congress na mapapalawig at mabibigyan ng extension ang Bayanihan 2. Kung saka-sakali na hindi mapalawig ito, ako ay nagdududa, mayroon naman kami pondo sa LTFRB na P3 bilyon. So kahit papaano, mapapalawig at mapapalawig ito," ani Tugade.

Magpapatuloy naman anila ang pamamahagi ng payout at insentibo sa mga tsuper na sumali sa kanilang service contracting program.

Aabot na anila sa P1.5 bilyon ang halaga ng naipamahagi sa mga tsuper na sumali rito, at nasa mahigit 19,000 drivers na ang nakakuha ng initial payout at nasa mahgit 8,300 drivers ang nakatanggap ng “onboarding incentives.”

Nasa 27.9 milyon naman ang ridership sa ilalim ng programa.

-- May ulat nina Dennis Datu at Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News