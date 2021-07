Hustisya para sa drug war victims, panawagan sa huling taon ni Pangulong Duterte

Protesters from a worker’s group hold a rally at the Boy Scout Circle on Tomas Morato St., in Quezon City on June 28, 2021 to press the government to extend the Bayanihan 2 Act and pass the Baynnihan 3 Bill that will provide assistance to those affected by the COVID-19 pandemic. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Sa pagmarka ng huling taon ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang lider ng bansa, nanawagan ang ilang mga progresibong grupo ng hustisya para sa mga biktima ng drug war killings.

Sa isang Facebook post, sinabi ni BAYAN secretary-general Renato Reyes Jr. na hindi nila hahayaan ang pangulo na makatakos sa kaniya umanong mga pagkakasala.

“Today is June 30, 2021, marking exactly one year left before Duterte’s term ends and he is finally made accountable for his crimes,” ani Reyes.

“We count 365 days left in his reign of terror. Let us not allow him to get away with murder by getting a virtual second term; whether as Vice President or through his proxies,” dagdag pa nito.

Anila, suportado nila ang publiko na nananawagan ng hustiysa sa ilalim kanyang termino at ang kanyang paglilitis sa International Criminal Court (ICC).

“We join the clamor for justice for the killings committed under his watch. We support his prosecution before the ICC. We seek an and to the regime of extrajudicial killings and we long for genuine change in governance.”

Ayon naman kay Bahaghari spokesperson Rey Valmores-Salinas, hindi rin naging ligtas maski ang buhay ng LGBT community sa ilalim ng administrasyon ni Duterte.

“Matapos ang limang taon, napakatindi ang panglalapastangan na naranasan ng LGBT sa ilalim ni Duterte, sa usapin man ‘yan ng pagkakait ng serbisyo, kawalan ng aksyon sa karahasan sa LGBT, o sa lantarang pangtatraydor sa atin para sa pakinabang ng mga dayuhan kagaya na ng nangyari kay Jennifer Laude,” sinabi ni Salinas sa ABS-CBN News ngayong Martes.

Aniya, sa umano’y pagkapit ng pangulo sa kapangyarihan, inaasahan nilang mas dadami pa ang mga Pilipinong makikiisa sa kanilang laban para humingi ng hustisya para sa mga biktima ng drug war.

“Given the International Criminal Court’s decision, Duterte knows that the only way to escape justice is to die clinging to power. Kung kaya, inaasahan namin na dadami pa ang pambubusabos para kumapit si Duterte sa kapangyarihan,” aniya.

“Ngunit kasabay nito, handa naman kaming tumindig kasama ang taumbayan para tuluyan nang wakasan ang pagpapahirap ni Duterte sa sangkabaklaan at sa mamamayan.”

Panawagan naman ng Kilusang Mayo Uno na itigil na ng pamahalaan ang patayan at tulungan ang mga Pilipino sa gitna ng pandemya.

“Naghihikahos na nga ang mamamayang Pilipino dahil sa kawalan ng suporta mula sa gobyerno, paparatangan at papatayin pa sila habang sila’y nagsusumikap na humanap ng paraan upang mabuhay,” saad ni Elmer Labog, tagapangulo ng Kilusang Mayo Uno, sa isang pahayag.

Anila, marapat lamang na singilin ang pangulo dahil sa mga umano'y nasawi sa ilalim ng kanyang pamumuno.

Una nang nanawagan ang ICC sa mga pamilya ng biktima ng binabanderang kampanya ng administrasyon para magsumite ng kanilang mga pagtingin sa hukuman.

Umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019 matapos ilunsad ang preliminary examination hinggil sa war on drugs.

Naihalal bilang pangulo si Duterte sa pagkapangulo noong 2016 sa pangakong susugpuin ang problema sa droga at bukas na sinabi sa mga pulis na patayin ang mga drug suspect kapag nasa peligro na ang kanilang buhay.

Sa huling tala, aabot na sa 6,000 katao ang namatay sa lampas 200,000 anti-drug operations simula noong July 2016.

Ayon sa mga human rights group, posibleng mas mataas pa ang bilang ng mga namatay sa drug war kumpara sa official data.

Para naman sa Palasyo, maraming nagawa ang Duterte administration.

"Needless to say, marami po tayong nakamit doon sa mga pinangako ni Presidente, lalong-lalo na sa laban sa droga," ani Harry Roque nitong Miyerkoles.

