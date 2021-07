Ilang lugar binabantayan dahil sa mataas na ICU utilization rate: DOH

Watch more in iWantTFC

Nananatili ang pagkabahala ng Department of Health (DOH) sa ilang lugar sa bansa, partikular sa mga nakitaan ng mataas na intensive care unit (ICU) utilization rate dahil sa mga kaso ng COVID-19.

Base sa datos ng DOH, ang Western Visayas, Davao Region at Soccsksargen ang mga rehiyong may mataas o hindi kaya'y kritikal na ICU utilization rate.

Ang mga naturang rehiyon din, kasama ang Eastern Visayas, ang itinuturing na high risk dahil sa mataas na average daily attack rate.

Ayon sa DOH, may 19 na lugar silang binabantayan dahil mataas ang health care utilization at ICU utilization rate.

Sa 19, 9 ang may puno o halos mapuno na na ICU beds:

Cagayan – 96.55%

Bataan – 92.68%

Naga City – 88.46%

Iloilo City – 99.11%

Antique – 100%

Zamboanga Del Norte – 100%

Davao City – 96.00%

South Cotabato – 100%

Lucena City – 85.71%

Sa National Capital Region (NCR) naman, bahagyang tumaas ang average daily cases nitong nakaraang 7 araw kompara noong sinundan nitong linggo.

"Para po sa NCR, ang ating datos, kung hindi po tuloy-tuloy na bumababa, may mga linggo na bahagya tayong tumataas," ani Dr. Alethea de Guzman, direktor ng DOH Epidemiology Bureau.

Kung may dapat man umanong target ang NCR ngayon, ito ay ang maibalik ang kaso kada araw sa bilang na 380 o mas mababa pa ang bilang ng naitatalang kaso bago ang surge noong Marso.

Ang dapat gawin umano ng buong bansa ngayon ay maging maagap lalo na sa banta ng Delta variant ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng sakit na COVID-19.

Kahit kasi may 17 na kaso na nito na naitala sa bansa, wala pa ring nakikitang pagkalat nito sa mga komunidad.

Una nang sinabi na mas nakahahawa ang Delta variant, na unang na-detect sa India, kaysa sa mga naunang Alpha at Beta variant.

Pero bakit nga ba ganoon ang nakita ng mga eksperto?

"Isa pang naoobserbahan sa variant na ito ay parang mas mild ang sintomas na kaniyang pinapakita sa simula. Kaya maaring balewalain ng mga may sakit na sila ay may posibleng COVID at isa itong dahilan sa mas mabilis niyang pagkalat," sabi ni Dr. Anna Ong-Lim ng DOH technical advisory group.

QUARANTINE PROTOCOL

Dahil dito, mahalaga umano ang mahigpit na pagbabantay sa mga border, partikular sa mga pumapasok sa bansa.

Labing-apat na araw kailangang mag-quarantine ng isang taong papasok ng Pilipinas.

Sampu sa mga araw ay dapat sa loob ng isang quarantine facility. Ite-test sila sa ika-7 araw at kapag negatibo ang resulta, maaari nang makauwi sa kanilang lugar.

Nagpaalala naman si Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire na kapag nai-turn over na ang tao sa lokal na pamahalaan, hindi na kailangang ulitin pa ang 14-day quarantine.

"We have advised our local governments, no need to re-do the 14-days qurantine. Dahil nakatapos na po ng 10 araw ang ating individual, 4 na araw na lang silang babantayan ng ating local governments," ani Vergeire.

Simula naman sa Huwebes, ipapatupad na ang panibagong protocol kung saan mas mapapaikli pa ang quarantine period ng isang taong maituturing na fully vaccinated na laban sa COVID-19.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News