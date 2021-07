Huling taon sa puwesto ni Duterte sinabayan ng protesta

Watch more in iWantTFC

Nagprotesta ang grupong Bagong Alyansang Makabayan at iba pang militanteng grupo ngayong Hunyo 30, na nagmamarka sa huling taon sa puwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Nagtipon-tipon sila sa España Boulevard sa Maynila at sabay-sabay na nagmartsa pa-Mendiola para kondenahin ang administrasyon, na anila'y nakilala sa madugong war on drugs.

"Nagbibilang tayo ng araw, kung saan siya ay mananagot sa kaniyang mga kasalanan. Sinusuportahan natin yung panawagan na mapanagot ang Presidente hanggang sa International Criminal Court," ani Bayan Secretary General Renato Reyes.

Naninindigan ang Malacañang na malaki ang nagawa ng administrasyon para labanan ang droga, korapsyon at red tape sa nakaraang 5 taon ng pangulo.

"Marami po tayong nakamit sa mga ipinangako ni Presidente, lalo na sa laban sa ipinagbabawal na droga," ani Presidential spokesperson Harry Roque.

Sa ilalim din ng termino ni Duterte naipasa ang ilang mahalagang panukala tulad ng libreng tuition sa state colleges at universities, at Universal Health Care Law.

Ayon sa Malacañang, ngayong huling taon ng administrasyon, magiging prayoridad ang vaccination program laban sa COVID-19 at pagsiguro ng pangkalahatang kalusugan ng mga Pilipino sa gitna ng pandemya.

Para kay Roque, ito ay ang tamang balanse sa pagprotekta ng taumbayan laban sa COVID-19 at paglago ng ekonomiya.

"For the rest of the term, number 1, tutok tayo sa bakuna, kasi ang bakuna ang magbabalik buhay sa atin. Pangalawa, 'yong achievement of total health," ani Roque.

"When we say total health, hindi natin pinagpipilian ang kalusugan o ekonomiya. Ang total health po kasi, mapababa mo nga ang COVID, gutom naman ang tao, nasaan ang health? Kung bumaba ang kaso ng COVID, tumaas naman ang cases of poverty and malnutrition, you don’t have a healthy population," paliwanag ng tagapagsalita.

Ayon sa ranking na inilabas ng Bloomberg nitong Martes, Pilipinas ang isa sa mga pinakamababa sa listahan pagdating sa resilience o pagiging matatag sa mga epekto ng pandemya.

Number 52 ang Pilipinas sa kabuuang 53 na mga bansa kung pagbabasehan ang dami ng mga nabakunahan, kahigpitan ng lockdowns, flight capacity at vaccinated travel routes.

"Hindi po natin maikakaila na talagang malaki po ang naging epekto ng pandemya sa ekonomiya. Pero ang ating economic team naman ay kampante na tayo po ay unti-unti nang bumabangon at tuluyang makakabangon," ani Roque.

Ayon pa kay Roque, sa kabila ng mga batikos at nakaambang imbestigasyon ng ICC, tuloy ang pagtutok ni Duterte sa laban sa ilegal na droga at kriminalidad sa kaniyang huling mga buwan sa puwesto.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News