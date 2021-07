Panibagong insidente ng sablay na pagbabakuna naiulat sa Las Piñas

Watch more in iWantTFC

Iniimbestigahan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas ang panibagong kaso ng isang nagpabakuna pero hindi naturukan nang maayos, tulad ng nangyari sa Makati at Mandaluyong.

Kinuhanan ng video ng isang taga-Las Piñas ang kaniyang sarili habang nagpapabakuna at napansing halos nasa dulo na ang syringe plunge na hawak ng nurse, na nangangahulugang halos walang laman ang syringe nang maiturok ang karayom sa kaniyang braso.

Ayon sa residente, underdosed o kulang ang itinurok sa kaniyang first dose ng COVID-19 vaccine ng Pfizer.

Aminado si Dr. Juliana Gonzales ng city health office na hindi nabigay ng health worker ang wastong dosage sa residente.

"Ang analysis namin, kasi 'yong plunger nasa dulo na siya eh, so most likely po, not very minimal vaccine was injected, baka walang vaccine," ani Gonzales.

"Nag-admit naman po kasi ang nurse na he failed to check first kung ano 'yong dosage. That's why hindi niya masabi na kung mayroon o wala," dagdag ng doktora.

Ayon kay Gonzales, hindi maikakailang pagod na rin ang mga health worker sa dami ng binabakunahan kada araw, kaya hindi maiwasan ang human error.

"One thing is for sure, hindi po 'yan intentional," ani Gonzales, na nagsabi ring titiyakin nilang hindi na mauulit ang nangyari.

Tiniyak din ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas na nagsasagawa na sila ng imbestigasyon at mababakunahan ulit ng Pfizer vaccine ang residente sa loob ng 3 linggo.

Iniimbestigahan na rin ng Department of Health (DOH) ang insidente.

"We were sent a copy of the show-cause order and also a notice to the health care worker about the investigation. So aantayin po natin 'yong resulta ng kanilang pag-uusap," sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Tumugon na rin ang lokal na pamahalaan ng Las Piñas sa direktiba ng DOH na magkaroon ng mga overseer at iba pang hakbang sa vaccination sites para matiyak ang maayos at kalidad na pagbabakuna.

"We can give more emphasis on the re-orientation ng ating mga vaccinators... it's an isolated case po kasi mayroon naman tayong standard sa pagpapabakuna," ani Gonzales.

Nasa hanggang 9,000 indibiduwal ang nababakunahan kada araw sa lungsod.

Nauna nang humingi ng pag-unawa sa DOH sa mga kaparehong insidente ng hindi wastong pagbabakuna.

— Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC