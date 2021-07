ALAMIN: Quarantine protocols para sa ‘fully vaccinated’ arrivals simula Hulyo

Pagdating ng mga OFW sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport sa Pasig City noong Hunyo 3. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Iigsian na ang quarantine period ng mga bagong dating na nabakunahan abroad na galing sa maituturing na "green" countries o mga bansang sinasabing "low-risk" sa coronavirus disease (COVID-19) mula Hulyo.

Inilabas nitong Miyerkoles ng Inter-Agency Task Force na tumutugon sa COVID-19 response ng bansa ang listahan ng "green" countries.

Kasama sa mga sakop ng pinaikling quarantine period ang mga nabakunahan na abroad o kaya ang mga manggagaling lang sa "green" countries.

Samantala, kailangan din silang isailalim sa RT-PCR test sa ika-5 araw ng pagdating ng bansa. Pero kahit pa negatibo ang resulta ng kanilang swab test, kailangan pa rin nilang tapusin ang 7 araw sa loob ng quarantine facility.

Para sa mga uuwing Pilipino na nabakunahan na abroad, dapat dala na nila ang pruweba ng kanilang vaccination status.

Ang Bureau of Quarantine ang bubusisi sa vaccination records ng mga parating na pasahero.

Maaari pa ring makauwi ng Pilipinas ang mga hindi pa bakunado pero kinakailangan nilang dumaan sa 10 araw na mandatory quarantine sa isolation facility. Pinapayagan din ang outbound travel alinsunod sa ilang requirement.

"These include 'yung pag-execute ng BOQ declaration, knowing the risks involved in traveling, including 'yung delay in the return trip. Whenever required by the country of destination, kailangan magpa-COVID-19 test at maipakita na negative," ani Cabinet Secretary Karlo Nograles.

Pinalawig pa nang dalawang linggo ang travel ban sa mga pasaherong magmumula sa India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Oman, Sri Lanka, at United Arab Emirates.

Nagpaalala ang Immigration sa mga airline na huwag tumanggap ng mga pasahero mula sa mga nasabing bansa.

— May mga ulat nina Bianca Dava at Jacque Manabat, ABS-CBN News