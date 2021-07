5 umanong hijacker patay sa engkuwentro sa Benguet

Tinangay umano ng mga suspek ang isang truck sa bayan ng La Trinidad sa Benguet. Agad na nagkasa ng operasyon ang pulisya at napatay sila sa engkuwentro. Larawan mula sa PNP Cordillera

Patay ang limang suspek sa pangha-hijack sa isang truck matapos makipagbarilan umano sa mga pulis sa Taloy Sur, Marcos Highway, sa bayan ng Tuba, Benguet, Miyerkoles ng madaling araw.

Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, nagsasagawa sila ng hot pursuit operation sa grupo ng mga suspek na nang-hijack umano ng isang truck sa bayan ng La Trinidad.



“May itinawag kasi na hijacking sa La Trinidad, Benguet ng 1 a.m. kaya nai-report sa mga personnel ng PNP at nag-prompt agad sa kanila na hanapin 'yung mga suspek at truck na ninakaw. 3 a.m, nasaktuhan na nasa Marcos Highway na pala sila,” ayon kay Police Capt. Marnie Abellanida, tagapagsalita ng Philippine National Police sa Cordillera.

Nauna umanong pinaputukan ng grupo ng mga suspek ang mga pulis.

“Nung ipapatigil sana sila ng mga pulis, nagpaputok agad itong mga suspek doon na naganap 'yung putukan,” dagdag ni Abellanida.

Dead on the spot ang mga suspek habang narekober naman agad ang truck na ninakaw. Dalawa umano sa mga suspek ay nakasuot pa ng uniporme ng pulis.

Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang insidente.

- Ulat ni Micaella Costales Ilao