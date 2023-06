MAYNILA — Inaasahang aabot ng P370 milyon ang jackpot prize ng Ultra Lotto 6/58 sa Biyernes, Hunyo 30, sabi ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ngayong Huwebes.

Hindi pa rin kasi napanalunan ang jackpot prize ng Ultra Lotto 6/58, na pumalo sa higit P343 milyon nitong Martes. May winning combination itong 28 -19 - 24 - 35 - 38 - 37.

"Ultra Lotto 6/58 jackpot amount is projected to reach P370M on June 30," sabi ni PCSO Assistant General Manager for Gaming Arnel Casas sa ABS-CBN News.

Inaasahang pipilahan ang lotto outlets sa Biyernes dahil sa paglobo ng jackpot prize ng Ultra Lotto 6/58.

