Kuha ng Presentsquare

Nasunog ang dalawang silid-aralan ng isang high school sa San Narciso, Quezon matapos umanong tamaan ng kidlat sa kasagsagan ng pag-ulan nitong Miyerkoles ng hapon.

Ayon sa report ng San Narciso police, dakong ala-1 ng hapon nang maunog ang isa sa mga building ng Abuyon National High School.

Kuwento ng mga residente, umuulan sa lugar at biglang gumuhit ang matalim na kidlat na sinundan ng malakas na pagsabog sa eskwelahan.

Nakita na lamang ng mga residente na umuusok ang isa sa mga gusali nito.

Agad rumesponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng mga bayan ng San Narciso, Buenavista at Mulanay at naapula ang sunog dakong alas-2:30 ng hapon.

Wala namang nasaktan sa sunog dahil holiday sa bansa noong Miyerkoles at walang pasok ang mga estudyante. Inaalam pa ng BFP ang halaga ang pinsala.