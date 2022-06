Single-use plastic bags bawal na sa Abu Dhabi

ABU DHABI - Ipinagbawal na ang paggamit ng single-use plastic bags sa malls, shops at supermarkets sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Alinsunod ito sa implementasyon ng First Integrated Policy na kauna-unahan sa rehiyon na pinamumunuan ng Environment Agency of Abu Dhabi (EAD).

Nilibot ng ahensya sa pangunguna ni Her Excellency Dr. Shaika Salem Al Dhaheri, Secretary General ng EAD, ang malls sa unang araw ng pagpapatupad ng ban noong June 1.

Hinihikayat ng ahensya ang mga mamamayan ng Abu Dhabi na gumamit ng multi-purpose at reusable materials para mabawasan ang kanilang environmental footprint. Todo suporta naman ang mga Pinoy sa UAE.

“They are all committed, we are highly excited about that. We will be targeting the remaining segment of the retail industry in Abu Dhabi very soon. We assure that Abu Dhabi will be 100% free of single-use plastic bags in 2022,” sabi ni Bou Ghanem, Policy advisor ng EAD.

“Mas ok din, nakakatulong din sa kalikasan, magdala na lang tayo ng sariling (grocery bag) marami naman dyan, tulad ng extra bag sa bahay, dala lang po tayo para wala ring problema,” sabi ni Lisa Gomez, OFW sa Abu Dhabi.

“Ang kagandahan lang kapag ilalagay mo na sa sasakyan, isang bitbitan na lang,” sabi ni Rowena Cabaya, OFW sa Abu Dhabi.

Kasama rin sa programa ang plano ring ipagbawal ang mga single-use styrofoam cups, plates at food containers sa 2024.

Ang programang ito'y pamana at tagubilin ni His Highness Shiekh Zayed bin Sultan Al Nahyan ang unang pangulo at ama ng United Arab Emirates, na dapat ingatan ang kapaligiran.

