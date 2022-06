PH Embassy sa Riyadh pinasinayaan ang bagong Multipurpose building

RIYADH - Pinamunuan ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia Adnan Alonto ang pagpapasinaya ng bagong tayong Multipurpose building sa Diplomatic Quarter sa Riyadh noong June 10.

Ang Multipurpose building ay itinayo para magkaroon ng maayos na lugar para sa mga pagtitipon at pagdiriwang ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa Saudi Arabia.

Ginanap ang ground breaking ceremony noong February 2020 para masimulan ang building project. Matapos ang mahigit dalawang taon, masayang ipinakita ni Alonto sa mga bisita ang bagong tayong Multipurpose Building.

Si Philippine Ambassador Adnan Alonto (kanan) at Singapore Ambassador Wong Chow Ming (kaliwa) na kumakatawan sa Diplomatic Corps, kasama ang ilang kinatawan ng Saudi Consulting Services Company for Engineering Constructions (SaudConsult) at First Gulf Company para sa unveiling ceremony ng Multipurpose Building Marker. (Riyadh PE photo)

"With the completion of this new building, we now become one of the largest Philippine Foreign Service posts in the world in terms of physical size and number of staff. This development should enhance the Filipino experience here in the country and highlight the importance of our friendship and partnership with Saudi Arabia and the wider Middle East region,” pahayag ni Alonto sa kanyang opening remarks.

Photo courtesy of PE Riyadh

Binati ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine Embassy sa Riyadh sa kanilang pagpapasinaya ng Multipurpose Building. Itinayo ang gusali dahil prayoridad ng pamahalaan na bigyan ng proteksyon at isulong ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa Saudi Arabia.

Photo courtesy of PE Riyadh

Bilang bahagi ng pagpapasinaya, binigyan ng plaque of recognition ang ilang piling Saudi-based Filipino professionals na nagboluntaryong magdisenyo at magplano sa pagtatayo ng Multipurpose building.

Pinangasiwaan ng embahada sa pamamagitan ng Saudi Consulting Services Company for Engineering Constructions (SaudConsult) ang pagpapatayo ng Multipurpose Building. Ang First Gulf Company naman ang nagtayo ng nasabing gusali.

Photo courtesy of PE Riyadh

Dinaluhan din ang pagpapasinaya ng ilang ambassadors at mga kinatawan ng diplomatic corps. Inimbitahan din ang ilang opisyal ng Philippine at Saudi governments, media, at iba pang mga bisita.

Source: DFA website