Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA – Nagtipon-tipon ang Filipino community sa inorganisang Leaders' Forum sa South Korea. Layon nitong magbigay ng update sa mga patakaran patungkol sa consular, labor at iba pang developments na nakaaapekto sa mga Pinoy sa Korea. Pagkakataon din ito para konsultahin ng Embahada ng Pilipinas ang mga kinatawan ng Filipino communities.

“Ito po ay napaka-importante dahil ito po ang ating kauna-unahang in-person na Leaders’ Forum na ginawa po natin pagkatapos po ng halos dalawa’t kalahating taon na hindi po natin pagkita-kita ng personal,” pahayag ni Philippine Embassy to Korea Ambassador Ma. Theresa B. Dizon-De Vega.

Masaya at makabuluhan ang pagtitipon, nakadagdag pa sa aliw ang pa-raffle. Hindi rin nawala ang kantahan na paborito ng mga Pinoy.

Nagpakita ng katutubong sayaw ang mga taga-Cordillera at nagpa sampol din ng kanta si Ambassador Dizon-De Vega. Ikinatuwa ng mga lider ang pagtitipon lalo't matagal din silang hindi nagkasama-sama dahil sa pandemya.

Dumalo rin si Marvin Villaruz na galing sa private sector sa Pilipinas para i-promote ang magagandang tanawin sa Pilipinas.

“Seeing it firsthand here in Seoul, ‘bout migrant workers here in Korea, I think it’s an opportune time to promote our destinations in Cebu and the entire Philippines to all the hardworking migrant workers in Korea,” sabi ni Villaruz.

Isinabay sa aktibidad ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas at ang ika-dalawampu’t pitong Migrant Workers Day.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.