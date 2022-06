Mga bagong halal na opisyal sa Cavite, nanumpa na

MANILA – Isa-isa nang nanumpa sa katungkulan ang mga bagong halal na opisyal sa lalawigan ng Cavite.

Nitong Miyerkoles, nanumpa ang magkapatid na Raffy at Junio Dualan na nanalong alkalde at bise alkalde sa bayan ng Naic.

Kasabay na idinaos sa panunumpa ang ika-64 kaarawan ni dating mayor at ngayo’y Vice Mayor-elect Junio.

“Ngayon, bababa po ako. Taas-noo akong bababa, wala na pong utang ang bayan ng Naic. Nabayaran na pong lahat iyan,” saad ni Junio.

Nangako rin si Mayor-elect Raffy na hihigitan ang mga nagawa ng kaniyang kapatid.

“Hinahamon ako ni Jun, baka raw hindi ko kayang tularan ‘yung kaniyang nagawa. Sige, tingnan natin, Jun. Alam mo, kilalang-kilala mo ako, mabilis akong umaksyon,” saad ni Raffy.

Nauna na ring nanumpa sa tungkulin nitong mga nakalipas na araw si Silang Mayor Kevin Anarna na siyang nagpatumba sa deka-dekadang panunungkulan ng pamilya Poblete sa bayan.

Sii Supreme Court Associate Justice Mario Lopez ang nagpapanumpa kay Anarna, na ginanap sa Our Lady of Candelaria Parish Church.

“Sa atin pong munisipyo, wala na pong kakampi, wala na pong kalaban. Lahat tayo, iisa lang,” ani Anarna.

“Magsisimula po tayo sa kulay ng damit ng mga empleyado natin. Hindi na po kulay blue, hindi kulay pink, hindi kulay orange, hindi kulay green; kundi neutral color: puti na lamang po.”

Nanumpa na rin ang magkapatid na Cavite Vice Governor Athena Tolentino at 8th District Representative Aniela Tolentino sa Holy Cross Parish Church sa Tanza, sa pamumuno ng kanilang tiyuhing si Senator Francis Tolentino.

Kasabay ring nanumpa ng magkapatid si Governor Jonvic Remulla, sa pangangasiwa ni Senator Bong Revilla.

Matapos ang pagkakabit ng libreng Wi-Fi sa mga eskwelahan, barangay hall at health center, target ni Remulla na magkabit naman ng 10,000 CCTV camera sa buong lalawigan.

“We have a lot to look forward to. Maraming mangyayari dito. Ang pangako ng ating pangulo ay itutuloy niya ang Naic-Bataan bridge, magkakaroon tayo ng malaking progreso na darating dito, maglalagay tayo ng isa pang economic zone,” sabi ni Remulla.

Sa Huwebes nakatakdang manumpa sa tungkulin si President-elect Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Maynila.

Idineklarang special non-working holiday ang araw ng presidential inauguration sa Maynila at San Juan City.