HONG KONG -- Tumutuklas ng bagong kaalaman ang ilang Overseas Filipino Workers o OFWs sa Hong Kong gaya sa larangan ng caregiving. Oportunidad ito para sa mas maganda nilang buhay at makatulong na rin sa komunidad. Dalawandaang Pinay ang sumabak sa formal training para sa caregiving sa Hong Kong.

Inaaral nila ang tamang paraan ng pag-aalaga para sa mga matatanda o mga bata kabilang na ang Cardiopulmonary resuscitation o CPR. Nahanap lang ng OFW na si Mercy Claire Alduhesa ang Academy sa Facebook dahil sa kagustuhang matuto ng bagong kaalaman.

“As a student gusto ko maka learn ng ibang mga skills like elderly atsaka sa mga childcare at saka pulse rate at saka BP,” sabi ni Alduhesa.

Ang amo naman ni Gerlie Jen Segundo ang nagbigay sa kanya ng ideya tungkol sa Caregiving Academy. gumdadweyt si gerlie nuong oktubre ng nakaraang taon.

“We can apply the CPR around Hong Kong...if there is something urgent or there is an accident...” kuwento ni Segundo.

Matapos ang mahigit apat na buwan, nakumpleto na nila ang training. Bukod sa bagong kaalaman, maraming oportunidad sa caregiving ang naghihintay para sa dalawandaang nagtapos. Magagamit ang kanilang certificates sa United Kingdom, Hong Kong, Amerika at iba pa.

“They are not satisfied with their job as a domestic helper so they want to learn a lot of new knowledge, professional healthcare knowledge,” pahayag ni Rose Heung, founder ng isang Caregiver Academy.

Walang tigil ang pagtuklas ng iba pang kasanayan ng mga Pinoy para mas bumuti ang buhay at maging kapakipakinabang sa lipunan.

