Anibersaryo ng diplomatic relations ng PH at ROK, ipinagdiwang

SOUTH KOREA -- Ipinagdiwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan kasabay ng paggunita sa ika-73 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at South Korea.

Ayon sa Embahada, marami pang pwedeng matutunan ang dalawang bansa mula sa isa't isa.

“Made for our milestone commemoration of our 75th year of ties in 2024. There is much to work on in our bilateral and multilateral agenda.

We continue to be ready partners with Korea in promoting inclusiveness and valuing multiculturalism as we continue to learn and appreciate more about each other's unique cultures, traditions, and histories,” pahayag ni Philippine Embassy in the Republic of Korea (ROK) Ambassador Theresa Dizon-De Vega.

Bumida sa pagdiriwang ang musika at sayawang Pinoy. Itinampok din ang mga lutong Pinoy at mga prutas na mula pa sa Pilipinas.

Para sa Pilipinas at Korea, patuloy ang pagkakaibigan at pagtutulungan.

