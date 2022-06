Isang mag-ama ang patay matapos pagtatagain ng kanilang kapamilya sa bayan ng Mainit, Surigao del Norte noong Lunes.

Sa imbestigasyon ng Mainit PNP, nakita ng isang testigo ang suspek na tumakbo mula sa bahay ng biktima sa Purok Mabuhay, Barangay Matin-ao, habang may dalang bolo at bag.

Agad umano itong dumiretso sa bulubunduking bahagi ng lugar.

Ito ang nag-udyok sa testigo na silipin ang bahay at nakita niya roon na nakahandusay ang mag-ama.

Nagtamo umano ng mga sugat sa mukha at leeg ang ama na biktima habang natanggal naman ang kaliwang palad at nawala ang ulo ng bata.

Ayon kay Police Regional Office 13 director Police Brig. Gen. Romeo Caramat Jr., ang ama ay edad 23 habang ang sanggol ay 8 buwang gulang.

Iniutos ni Caramat ang isang hot pursuit operation para sa agarang pag-aresto sa suspek, na nakakatandang kapatid umano ng ama na pinaniniwalaang may deperensiya.

"We humbly request the community's support and cooperation in reporting any sightings of the perpetrator to the nearest police station so that he can be apprehended immediately, giving justice to the heinous murder of the two victims," aniya.—Ulat ni Charmane Awitan

