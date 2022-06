5 distressed Pinoy sa Bahrain nakauwi na sa Pilipinas

MANAMA - Tinulungang makauwi ng Philippine Embassy sa Manama ang limang distressed Filipinos sa Bahrain. Nakauwi sila ng Pilipinas lulan ng direct commercial flight ng Gulf Air noong June 5.

Kasama sila sa repatriation program ng embahada. Ang Philippine Embassy ang nangasiwa sa repatriation ng mga Pinoy at sinagot naman ng Department of Foreign Affairs Assistance-to-Nationals (DFA-ATN) fund ang kanilang pamasahe.

Ang limang repatriates ay overstaying overseas Filipinos, kasama ang mag-inang nag-overstay sa Bahrain ng maraming taon at isang detainee.

Natulungan agad ng OWWA at iba pang government agencies ang mga Pinoy pagdating nila sa Maynila.

Pinasalamatan ng embahada ang Nationality, Passport and Residence Affairs and Immigration officials ng Kingdom of Bahrain para sa kanilang suporta at kooperasyon sa repatriation ng nasabing limang Pilipino.

