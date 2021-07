Ilang vaccine sites isinara muna dahil sa inaabangang papeles, suplay

MAYNILA - Napilitan ang ilang vaccination sites na itigil muna ang kanilang pagbabakuna dahil sa paghihintay ng suplay ng vaccine doses at kaukulang papeles mula sa national government.

Sa Las Piñas City, isinara muna ngayong Martes ang 18 COVID-19 vaccination sites sa siyudad dahil wala pang dumarating na Certificate of Analysis sa natitira nilang suplay ng bakuna na gawa ng Sinovac.

Wala ring schedule para sa ika-2 dose ng pagbabakuna.

"All the other vaccines kasi naubos na namin. Mayroong bakuna na dumating, but hindi namin magagamit without that certificate. Ang issue namin with the vaccination program is ‘yung on-and-off supply," ani Dr. Juliana Gonzales, technical officer ng health office ng siyudad.

Pansamantala ring sinuspinde ang pagbabakuna ng una at ikalawang dose gamit ang bakunang Sinovac sa Taguig City.

Pero noong hapon ng Martes ay inanunsiyong bubuksan na ang vaccination hubs para sa mga tatanggap ng kanilang ikalawang dose ng bakuna.

Tiniyak naman ng Department of Health na walang problema kahit bahagyang maantala ang pagbabakuna ng ikalawang dose ng bakuna.

"Ang ating recommended interval for Sinovac ay 28 days. But it doesn’t mean that if you missed your second dose on the 28th day mismo ay hindi na ito magiging epektibo. Ayon sa ating vaccine expert panel, you can have your second dose about 3 to 6 months after. 'Yun ang leeway na tinitingnan natin na magiging epektibo pa rin ang bakuna, pero 'wag niyo naman patatagalin," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Nakatakda namang dumating ang COA mula sa manufacturer para sa mga bakuna ng Sinovac na idineploy na sa mga LGU noong Lunes, ngayong Martes, at sa Miyerkoles.

Ayon sa National Task Force Against COVID-19, inaasahang darating sa bansa ang 13 milyong COVID-19 vaccine doses.

Ayon sa isa pang miyembro ng vaccine expert panel, ang isyu sa suplay ang dahilan kung bakit nabago ang COVID-19 vaccination target ng gobyerno.

"'Yung herd immunity ay isang immunity na makukuha ng mas malakihang population dahil sa bakuna kapag mas marami ang mababakunahan natin. Ang tantiya natin diyan, kung mabakunahan ang 70 to 80 percent of population, makukuha natin ang herd immunity. Mas maganda pa kung mas mataas pa diyan.Dahil sa limited ang suplay ng bakuna ngayon, pumunta tayo sa population protection," ani DOST Vaccine Expert Panel member Dr. Rontgene Solante.

Nasa 13 milyong COVID-19 vaccine doses ang inaasahan ding darating sa Agosto ayon sa National Task Force Against COVID-19.

Pinaghahanda rin ni Defense Sec. Delfin Lorenzana ang military hospitals sa buong bansa na tumulong sa pagbabakuna ng mga lokal na pamahalaan. Paalala rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat may cold storage na ang mga lokal na pamahalaan.

"Ang problema kasi, ganito, you must have the refrigeration. Or if you do not have one, tell us in advance so that hindi kami magkamali magdala tapos you do not have the equipment to keep the temperature desired for vaccines. Masasayang lang and it will go to waste 'pag magpadala kami doon wala kayong refrigeration o something akin to it that would ensure the integrity of the vaccine," ani Duterte sa kaniyang "Talk To the People" gabi ng Lunes.

Aabot sa higit 2.5 milyon na ang nakatanggap ng ikalawang dose ng COVID-19 na maituturing na fully vaccinated, ayon sa datos na sinuri ng ABS-CBN Investigative and Research Group magmula Hunyo 27.

Katumbas ito ng 4.36 porsiyento ng target na 58 milyong Pilipino na dapat mabakunahan para makamit ang herd immunity ng bansa bago matapos ang 2021.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News