Higit 2,000 walk-in vaccination slots, bubuksan sa Navotas

MAYNILA—Higit 2,000 walk-in vaccination slots ang bubuksan sa Navotas City ngayong Martes, ayon sa lokal na pamahalaan.

Sisimulan ito ala-1 hanggang alas-3 ng hapon, ayon sa city government sa mga susunod na vaccination sites kung saan Sinovac ang available na bakuna:

Daanghari Elementary School

Kaunlaran High School

Navotas fish port complex

San Jose Academy

Tansa Elementary School

Tangos National High School

Tumaana Health Center

Kailangan lamang magdala ng ID o valid document na nagpapatunay na residente o nagtatrabaho sa lungsod ng Navotas.

May naka-schedule naman na babakunahan ng Pfizer sa Navotas City Hospital, kung saan bawal magwalk-in.

Halos 100,000 na ang nabakunahan sa lungsod, ayon sa lokal na pamahalaan.

Samantala, sa Caloocan Central Elementary School naman, maaga pumila ang mga residente dahil limitado ang 500 slots, kung saan 100 dito ay nakalaan sa seniors.

Kailangan lamang magpresenta ng ID at certificate of indigency na galing sa kanilang barangay. Magsisimula ang pagbabakuna alas-8 ng umaga, Martes. — Ulat nina Lyza Aquino at Jervis Manahan, ABS-CBN News

