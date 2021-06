Duterte sinabing bukas sa ideya ng pagtakbo bilang bise presidente sa 2022

MAYNILA—Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa niya isinasara ang kaniyang isipan sa pag-uudyok sa kanya ng mga kaalyado na tumakbo sa pagka-bise presidente sa 2022 national elections.

Sa kaniyang public address Lunes ng gabi, sinabi niyang may mga gusto pa rin siyang ipagpatuloy na gawin sa gobyerno.

"Running for vice president, ako. Sabihin ko, it is not at all a bad idea. And if there is space for me there . . . Siguro," ani Duterte.

"Pero kung wala ako space, and everybody is crowding up, wanting to be one, vice president, sila na lang muna kasi tapos na ako. But there are things that I like to continue, and that would be dependent on the president that I will support."

Samantala, bumanat naman siya sa kapartido niyang si Senador Manny Pacquiao na siyang PDP-Laban president na nagsabi kamakailan lamang na ang puno’t dulo umano ng problema ng rebelyon ay ang malawakang korapsyon sa gobyerno.

"Gaya ni Pacquiao. Salita nang salita na three times daw tayo na mas corrupt. So I am challenging him. Ituro mo ang opisina na corrupt, at ako na ang bahala," hamon ng Pangulo.

"Within one week, may gawin ako. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong two times kaming mas corrupt. Ilista mo 'yung mga tao at opisina. Dapat inilista mo na 'yan noon, at ibigay mo sa akin."

Ayon sa Pangulo, sa tagal na nilang magkaibigan ni Pacquiao, puro papuri lang aniya ang senador sa kaniya at nitong kamakailan lang bumanat tungkol sa umano'y korapsyon sa kaniyang administrasyon.

Hamon ng Pangulo, pangalananan ni Pacquiao ang mga sinasabi niyang tao at ahensya na sangkot sa koraspyon.

Giit pa ni Duterte, may mga nalalalaman aniya siya tungkol kay Pacquiao na puwede niyang isapubliko.

"At iyong buhay mo, kilala naman kita noon pa. Then we should start also because you are going for public office, presidency, everybody should know. Ito, I will put you on notice. Isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon," aniya.

Sa kabilang banda, nilinaw naman ni Duterte na hindi niya sinasabing walang korapsyon sa kaniyang gobyerno, pero malaki na umano ang kaniyang naayos nang mapatanggal niya ang maraming mga kawani ng Bureau of Immigration at Bureau of Customs. May mga isusunod umano siya mula naman sa Bureau of Internal Revenue.

Tingin ng Pangulo, posibleng galing pa sa panahon ni dating Pang. Benigno Aquino III o ni Gloria Arroyo ang mga natitira umanong tiwaling mga opisyal o kawani ng gobyerno.

"Saan corruption? Anong opisina? kasi pagkaalam ko wala. DPWH only had really notoriety of the . . . Pero wala akong nakita ngayon na corrupt. Meron marami na, pero napaalis na. Naunahan na kita . . . Every administration will a share of problem of corruption, but do not ever think that if you win as president wala na corruption dito sa Pilipinas," ani Duterte.

Dagdag pa niya, independent umano ang Ombudsman at ang Sandiganbayan kaya kung sakaling ilantad ni Pacquiao o ng publiko ang mga sinasabing sangkot sa korapsyon, mapapanagot umano sila.

