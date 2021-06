Duterte pinatitiyak sa LGUs na may handang cold storage facilities bago bigyan ng mga bakuna

Executives of Royal Cargo in Parañaque give a tour of their cold storage and logistics facility to health officials on February 5, 2021. The company was tapped by the city government to handle the storage of arriving COVID-19 vaccines. STF/file

MAYNILA—Pinaghahanda na ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang mga sundalo na tumulong sa pagbabakuna lalo na't inaasahang mas maraming bakuna ang darating sa bansa sa mga susunod na buwan.

"In anticipation to the arrival of huge volume of vaccines, I have alerted the military hospitals all over the country — ito po ‘yong mga ospital ng mga Philippine Army all over the country — to assist the LGUs in the vaccination program," ani Lorenzana.

Dahil dito, pinaalalahanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga lokal na pamahalaan na kung gusto nilang makatanggap agad ng mga bakuna kontra COVID-19 dapat may sapat silang cold storage facilities para dito.

"Ang problema kasi ganito, you must have the refrigeration. Or if you do not have one, tell us in advance so that hindi kami magkamali magdala tapos you do not have the equipment to keep the temperature desired for vaccines," ani Duterte.

"Masasayang lang and it will go to waste ‘pag magpadala kami doon wala kayong refrigeration o something akin to it that would ensure the integrity of the vaccine."

Samantala, iniulat naman ni vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. na sa buwan lang ng Hunyo pumalo sa higit 9 million doses ang natanggap na bakuna ng bansa kontra COVID-19 kaya umabot na sa 17.4 million doses ang kabuuang dumating na sa Pilipinas

"Ang ating National Vaccination Operation Center kasama po ang ating mga LGU sa pamumuno po ni Secretary Vince Dizon will endeavor to achieve 8 (million) to 10 million doses to be administered for the month of July, the global supply permitting," saad ni Galvez.

"Iyon po ang target po natin ngayon na makapagbakuna po tayo ng more or less 2 milyon kada week po kasi nakuha po natin 1.6 million kada buwan."

Ngayong Hulyo, inaasahang may darating pang 5.5 million doses ng Sinovac, 1.17 million doses ng AstraZeneca, 250,000 na karagdagang doses ng Moderna, 500,000 na Pfizer vaccines, at nasa 2 milyon hanggang 4 milyong doses na mga bakuna galing COVAX facility.

May inaasahan din umanong donasyon mula Amerika na 800,000 hanggang 1 million doses na maaaring Johnson & Johnson ang brand.

Pagdating sa pamamahagi ng bakuna, pinakamarami pa rin ang natatanggap ng National Capital Region, pero daragdagan na rin ang iba pang lugar na mataas ang kaso ng COVID-19.

"Itataas po natin ang capacity at bibigyan po natin ng mga ibang allocation. Unang-una po ‘yong Region VI, Region VIII and IX, Region XII, ‘yong CARAGA at saka po ‘yong Region II. Ito po ‘yong mga tumataas ngayon po ang mga kaso, as reported by Secretary Duque," ani Galvez.

Pagdating ng Agosto, inaasahang bubuhos din ang suplay ng bakuna, dagdag ni Galvez.

Paangat na aniya ang suplay ng mga bakuna sa bansa, kaya posible umano ang sinabi ng mga eksperto na maaabot ang target na population protection sa Pasko.

"Sa August, we are expecting also to have the delivery of more or less 13,670,000 galing din po ‘yan sa Sinovac, COVAX, Pfizer, AstraZeneca at Moderna," pahayag ni Galvez.

"Pagka natapos po ang August po, Mr. President, more or less 44,545,870. Ito po ‘yong tinatanong po ni Secretary Lorenzana na ka nating abutin ‘yong 44 million na jabs before the end of August. Iyon po ang aming tina-target."

Pinuri naman ni Interior Secretary Eduardo Año ang mga lokal na pamahalaan sa kani-kanilang mga gimik para lamang mahikayat ang kanilang mga residente na magpabakuna.

Aniya, suportado ng DILG ang ganitong mga hakbang.

Hinikayat naman ni Duterte ang publiko na pagkatiwalaan ang mga ibinibigay na report ng gobyerno hinggil sa mga hakbang kontra COVID-19.

"Ang bayaran ninyo ganito, bayad kayo then we promised to work for you, at wala sa aming trabaho na magsinungaling. What you hear from the mouths of the speakers are really the truth of what’s the state of the Philippines to date," ani Duterte.

"Kaya sabi ko kung gusto ninyo ang totoo, makinig lang kayo dito sa amin. Ngayon, kung gusto ninyo na makinig ng mga bola at, you know, self-aggrandizement advertisement of their talent and all, you listen to the opposition. Maaaliw kayo sigurado ako.

"Pero dito ang usapan natin ang totoo lang at bayad kami para magsabi ng totoo. Iyon ang trabaho namin."

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC