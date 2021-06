Duterte ipinag-utos ang agarang pabahay para sa settlers sa ilalim ng mga tulay sa QC

MAYNILA—Inaksyunan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang iniulat sa kanya ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo patungkol sa hinihinging tulong ng mga pamilya na nakatira lamang sa ilalim ng tulay sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City.

Matatandang sinabi noon ni Panelo na nakausap niya ang ilang pamilya sa naturang barangay sa kanyang pag-iikot sa mga lokal na pamahalaan.

"Nag-promise ako na dahil sa intervention mo, eh nagpadala kaagad ako ng urgent message sa (National Housing Authority) to build the necessary houses," ani Duterte.

"Iyong narratives natin 'yong araw na 'yon, para sa akin unahin natin 'yong nakatira sa ilalim ng tulay at kung ano saan man kayo naroroon, paalamin lang ninyo at gagawa tayo ng mga bahay."

Tiniyak naman ni Duterte na pinakikilos na niya ang NHA, gaya ng pag-pressure niya umano sa mga pinuno ng ahensya para mapabilis ang mga pabahay sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda taong 2013.

Nagbanta pa aniya siya sa mga namumuno sa NHA na sisibakin sila sa puwesto kung hindi agad magawa ang trabaho.

Gayunman, aminado si Duterte na hindi lahat ay kayang mabigyan ng pabahay dahil kapos naman din ang gobyerno sa pera, materyales at mga trabahador.

Matagal din aniya ang pagpapagawa ng mga bahay.

"Yan ho kahirap mag-solve ng housing problem dito sa Pilipinas. Hindi mo madala sa isang salita na gusto mo overnight," saad ni Duterte.

"You need 20 years para maitayo mo ‘yong mga bahay . . . Hindi lang basta-basta lupa nandiyan.

" 'Yong may mga lupa na karamihan dito sa Pilipinas may-ari na. Ngayon, kung ilagay mo sa bundok, sa tuktok ng Taal, ay ibang istorya ‘yan, mayroong lupa.

"Pero sabihin mo na isang salita na bigyan mo lahat at matapos mo ganitong panahon, you must be crazy or you are lying through your teeth because realistically, hindi mo talaga kayang magawa ‘yan."