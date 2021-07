Mga dumadalaw sa puntod, bahay ni dating pangulong Aquino dagsa pa rin

Patuloy ang pagdating ng mga bisita sa puntod ni dating pangulong Noynoy Aquino sa Manila Memorial Park sa Parañaque, Hunyo 29, 2021. Michael Delizo, ABS-CBN News

MAYNILA — Patuloy pa rin ang pagdating ng mga bumibisita sa puntod ni dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque City ngayong Martes, 3 araw mula nang ilagak doon ang kaniyang abo.

Wala pa ring humpay ang nag-aalay ng mga bulaklak at kandila, habang ang iba naman ay nagtali ng dilaw na ribbon — isang kulay at simbolong iniuugnay sa mga Aquino — sa mga poste at puno.

May pami-pamilya at magkakaibigan na sabay-sabay nag-alay ng panalangin, at mayroon ding nagpatugtog ng musika para sa dating presidente.

Ayon sa isa sa mga bumisita na si Sophia Candaza, bata pa lang ay suportado na ng kaniyang buong pamilya ang mga Aquino.

Ngayong day off niya sa trabaho, hindi raw puwedeng hindi siya makadalaw sa puntod para sumaludo sa dating presidente.

"I admire Noynoy Aquino as well as his family... Naniniwala po ako sa leadership at sa pagpapalaki po sa kanila," ani Candaza.

Three days since the funeral, supporters continue to visit Noynoy Aquino's grave at Manila Memorial Park to pay respect. pic.twitter.com/Q70P3JqrmZ — Michael Joe Delizo (@michael_delizo) June 29, 2021

"Napadalaw kami dito sapagkat ang angkan ng mga Aquino ay talagang nalulungkot at lahat kami ay nawalan ng isang Aquino na talagang tumutulong sa bayan," sabi naman ni Rene Aquino, na kaapelyido ng dating pangulo at aminadong iniidolo ang liderato ni "PNoy."

Bantay-sarado pa rin ng mga tauhan ng Parañaque police ang musoleo ng pamilya Aquino para sa seguridad at pagpapatupad ng health protocols.

Pinapayagan ang pagpasok sa loob ng sementeryo araw-araw, mula alas-7 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.

Samantala, sa Quezon City, may ilan pa ring tagasuporta si Aquino na dumalaw sa bahay niya sa Times Street.

Kasama rito ang isang lola na isinama ang 2 niyang apo sa pag-alay ng bulaklak sa harap ng bahay ni Aquino.

Nais umano niyang ipakita sa mga apo na may edad 2 at 5 ang bahay na minsang tinirhan ng isang senador at pangulo.

Bumisita rin sa bahay si Carmen Reyes, na ipinakita ang kaniyang yellow pin na nakuha niya noong 2010 nang mag-volunteer sa kampanya ni PNoy.

Binawian ng buhay si Aquino noong Huwebes, Hunyo 24, sa edad na 61 dahil sa renal failure bunsod ng diabetes.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC