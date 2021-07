DOH humingi ng pang-unawa sa viral vaccination video

Watch more in iWantTFC

Humingi ng pang-unawa ang Department of Health kaugnay ng viral video kung saan makikitang hindi naipasok ng nurse ang bakunang nasa syringe kahit naiturok ito sa braso ng nagpapabakuna.

"Let's not crucify our health workers. Nagkakamali po tayo lahat. Ang importante po we were able to rectify, nabigyan po ulit ng bakuna 'yong dapat mabigyan ng bakuna," sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Noong weekend, kumalat ang naturang video kung saan makikitang itinurok ng isang health care volunteer ang injection sa braso ng isang babae pero mapapansing hindi naipasok ang bakunang laman nito.

Inamin ni Makati Mayor Abigail Binay na nangyari ang insidente sa isang vaccination center sa lungsod noong Hunyo 25.

Hunyo 26 nang pumunta sa tanggapan ng alkalde ang nagpabakunang babae para ipakita ang video at muli naman siyang binakunahan.

"Tao lang ang ating frontliners. Napapagod sila. Nagkakamali. Ang mahalaga, naayos agad ang pagkakamali. Humingi sya ng patawad at siya naman ay pinatawad," ani Binay.

Nitong Martes, marami sa mga nagpabakuna sa Makati Coliseum, ang pinakamalaking vaccination site sa Makati, ang kumuha ng video ng kanilang sarili o nagpa-video habang binabakunahan para matiyak na nabigyan sila ng bakuna.

Nasa 1,300 tao ang binabakunahan sa Makati Coliseum kada araw pero nasa 10 lang ang nagtuturok. Ibig sabihin, higit 100 tao ang binabakunahan ng mga nagbabakuna doon kada araw.

Aminado naman ang Makati Health Department na kapos sila sa tauhan para i-operate lahat ng vaccination sites.

Hindi rin kasi lahat ng medical health care workers ay puwedeng magturok ng bakuna.

"Ang puwedeng magbakuna, mga doctor, nurse, midwife at mga pharmacists na may lisensiya... kaya limitado lang [ang] puwede magbakuna," sabi ni Dr. Roland Unson ng Makati Health Department.

Target ng Makati na makapagbakuna ng 10,000 kada araw pero sa ngayon, nasa 5,000 hanggang 6,000 lang ang kanilang kaya.

Ayon naman kay Vergeire, ang standard na sinusunod ay makapagbakuna ng hindi bababa sa 100 indibidwal ang isang vaccination team.

"Ang ideal po talaga for every vaccination team is 6. Anim dapat ang nagko-comprise doon sa team na 'yan. Per vaccination team nakakapagbakuna at least 100," ani Vergeire.

"Let's limit the time of our health workers to 8 hours para nakakapagpahinga din po at magkaroon ng less mistakes ang ating health care workers," dagdag niya.

Inabisuhan ng DOH ang health workers na maging maingat sa pagsunod ng vaccination protocols.

— Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News