ALAMIN: Quarantine restrictions sa bansa hanggang Hulyo 15

MAYNILA (UPDATE) - Inaprubahan gabi ng Lunes ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon na coronavirus disease (COVID-19) quarantine classifications ng Inter-Agency Task Force (IATF) on COVID-19 response mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 15.

Base sa rekomendasyon ng IATF, mananatili sa general community quarantine "with some restrictions" ang Metro Manila, Bulacan, at Rizal hanggang Hulyo 15.

Samantala, ang Laguna at Cavite ay mananatili sa GCQ with "heightened restrictions."

Nasa ika-2 estriktong lockdown level, o modified enhanced community quarantine, ang mga sumusunod na lugar:

Cagayan

Apayao

Bataan

Lucena City

Puerto Princesa City

Naga City

Iloilo province

Iloilo City

Negros Oriental

Zamboanga del Sur

Zamboanga del Norte

Cagayan de Oro City

Davao City

Davao Oriental

Davao Occidental

Davao de Oro

Davao del Sur

Davao del Norte

Butuan City

Dinagat Islands

Surigao del Sur

Nasa "regular GCQ" naman ang Batangas, Quezon, Baguio City, Bacolod City, Capiz, General Santos City at 20 iba pang lugar.

Mananatili naman sa MGCQ ang nalalabi pang bahagi ng bansa.

Sinabi rin ni Roque na may dalawang araw ang mga lokal na pamahalaan para iapela ang kanilang quarantine classifications.

Pinalawig din ng pamahalaan ang travel ban sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, at Oman kontra sa mas nakakahawang Delta COVID-19 variant nang hanggang Hulyo 15.

Samantala, sinabi na rin ng gobyerno na posibleng masimulan sa Agosto ang pagbabakuna sa publiko o general public.

Ayon sa Department of Health (DOH), bagama’t patuloy na nakikita ang mababang trend sa Metro Manila ay malayo pa rin ang antas nito sa bilang ng kaso ngayon kumpara noong panahon bago maranasan ang surge.

"Ang ating average cases in NCR is 666 cases per day. This is very far from case trend prior the surge na nandoon tayo sa 300+ cases per day. That was January to February this year. Ang condition dito sa NCR is still very fragile. Hindi ito 'yung oras para maging complacent tayo dahil nakikita na nating bumababa ang mga kaso," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ang Cagayan, hindi na iaapela ang pagpapalawig ng MECQ sa kanilang lalawigan para matiyak na hindi na ulit tataas ang kaso.

Ang Puerto Princesa naman ay hindi pa tumatanggap ng mga turista dahil sa umiiral na restrictions.

Dadagdagan naman ang mga establisimyentong papayagang magbukas sa mga lugar na naka-MGCQ. Halimbawa rito ang pagbubukas ng internet cafe, billard venues, at arcades.

"Meron pong bagong rule. Kapag naka-MGCQ po, allowed na po ang recreational venues gaya ng net cafes, billiards, and arcades. Bawal pa rin po ang live sabong. Ang pinapayagan lang po ay mga e-sabong na lisensiyado ng PAGCOR," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

