8 vintage bomb nahukay sa Davao City

Walong vintage bomb ang nahukay sa coastal road project sa Barangay Talomo Proper, Davao City noong hapon ng Lunes.

Humingi umano ng tulong sa pulis ang backhoe operator na si Carlos Gempesaw para matukoy ang kaniyang nahukay sa isinasagawang proyekto.

Ayon sa Talomo Police Station, agad tumawag ang rumespondeng pulis sa explosives ordnance division (EOD) at kinordon ang lugar dahil maaari pang sumabog ang mga bomba.

Tinatayang may bigat na 500 pounds ang bawat bomba at may haba na 41 inches, sabi ni Police Capt. Wilhelmtoms Soriano, lider ng rumespondeng EOD team.

Dinala ang mga bomba sa collecting point sa Mandug Police Station.

Noong Hunyo 23, aabot sa 76 na vintage bomb ang narekober ng mga awtoridad sa isang hinuhukay na kanal sa Davao City.

— Ulat ni Hernel Tocmo

