2 'fixer' ng vaccine slots sa Pasig City pinakakasuhan ni Vico Sotto

MAYNILA - Desidido si Pasig City Mayor Vico Sotto na sampahan ng reklamo ang dalawang naaresto sa bintang na pagpapasingit sa pila ng bakuna.

Ayon kay Sotto, noong weekend ay may nakarating na report na nagpapasingit umano sa pila ang mga pinagbibintangang fixer at pinagkakakitaan ito.

Hindi aniya siya papayag na may gumugulo at nagsasamantala sa pila ng bakuna.

"'Yung isa merong profiler namin mismo nagtatrabaho within the vaccination team, isinisingit niya talaga, binibigyan niya ng appointment, buti may nagsalita nga about dito," ani Sotto sa panayam sa programang "Sakto" umaga ng Martes.

"Definitely sasamphan natin ng kaso 'yung dalawa dahil maling mali naman talaga eh nakikita natin 'yung iba pumipila ng ilang oras, naghihintay ng ilang araw, ng ilang linggo para makakuha ng schedule ng appointment tapos pagdating doon medyo marami 'yung pila magpapasingit pa 'tong mga 'to tapos maniningil pa, o minsan talagang may schedule naman pero maniningl pa rin sila lolokohin nila 'yung tao," dagdag niya.

Ipinauubaya na ng alkalde sa legal office ang pagtukoy ng karampatang kasong ihahain laban sa dalawang fixer.

Ipinatutunton na rin ni Sotto ang iba pang fixer sa bakunahan.

"Alam ko hindi lang dalawa 'yan, dalawa lang 'yung may ebidensiya na kami. Naghahanap kami ng mga willing magsalita, naghahanap kami ng ebidensiya sa iba pang fixer,” ani Sotto.

Nagbabala ang Pasig Police Station sa mga fixer at nanawagan sa publiko na huwag tangkilikin ang mga gumagawa ng ilegal na aktibidad.

"Huwag po kayong mag-dwell sa mga ganitong klaseng mga tao kasi kayo naman po ay mabibigyan talaga ng pagkakataon na magkaraoon ng vaccine," ani Lt. Catherine Deligente, officer in charge ng Pasig Police Station community affairs section.

Rerepasuhin ng pulisya ang kanilang procedures at paiigtingin ang kanilang koordinasyon sa lokal na pamahalaan para hindi na maulit ang naturang insidente.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News