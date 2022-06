Vatican inaprubahan na gawing international shrine ang Antipolo Cathedral

MAYNILA—Nagbubunyi ang Diocese ng Antipolo, maging ang mga deboto ng National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, matapos aprubahan na ng Vatican ang kahilingan nila na maging international shrine ang naturang simbahan.

Ayon kay Fr. Nante Tolentino, rector ng Shrine, Abril pa nang matanggap nila ang email mula sa Roma na aprubado na ang aplikasyon nilang maging international shrine ang Our Lady of Peace and Good Voyage na isinumite noong Agosto nang nakaraang taon, base na rin sa rekomendasyon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na isa sa mga criteria para sa pagsusumite ng aplikasyon.

Basehan para maging international shrine ang laki ng debosyon, ayon kay Fr. Tolentino.

Ang Shrine na ito dinarayo maging ng mga taga-ibang bansa na may debosyon sa Mahal na Birhen.

Tuwing Huwebes Santo ng gabi kung saan ginaganap ang alay lakad, ayon kay Fr. Tolentino, nasa apat na milyon ang namamanata sa shrine na ito.

Dagsa rin ang mga nagsisimba dito tuwing pilgrimage season na nagsisimula tuwing unang Martes ng Mayo hanggang unang Martes ng Hulyo na tinatawag na 7 siyam nang nobenaryo.

Kahit tuwing regular na araw marami ang nagsisimba sa Shrine.

Ayon kay Fr. Tolentino, malaking karangalan sa Simbahang Katolika sa Pilipinas ang pagkilala ng Simbahan ng Roma sa bagong pandaigdigang dambana.

Dahil dito makakasama na ang simbahang ito sa mga internasyunal na mga kaganapan ng Simbahang Katolika.

Sa ngayon, hindi pa muna gagamitin ang International Shrine of Peace and Good Voyage.

Ayon kay Fr. Tolentino,kailangan pa nila ng mahabang preparasyon para sa espeysal na aktibidad na ito.

Isa sa mga plano na itapat ang pagpapalit ng pangalan sa okasyon kung saan may CBCP assembly na ginaganap Enero o Hulyo sa susunod na taon para makadalo ang lahat ng Obispo ng Pilipinas.

Magpapadala rin ang Roma ng isang Cardinal na mangunguna sa deklarasyon.

Isa ang imahe ni Our Lady of Peace and Good Voyage o Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa pinakamatandang imahe sa bansa.

Nasa 397 na taon na ito sa bansa na dumating noong 1626 mula sa Acapulco Mexico.

Dahil sa pag-apruba ng Roma, ang Shrine na ito ang unang magiging international shrine sa bansa, maging sa Southeast Asia habang pangatlo naman sa buong Asya.

Dahil nasa Pilgrimage season pa, oras-oras ang misa dito sa Cathedral.—Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News