Suspek sa pagpatay sa dalagita sa Iriga, arestado

MANILA — Nahuli at nakapiit na ngayon ang 18-anyos na suspek sa pagpatay sa 15-anyos na dalagita sa Bgy. San Pedro, Iriga City sa Camarines Sur.

Huling nakita ng mga kaanak ang menor de edad na biktima noong Biyernes matapos itong magpaalam na mamimitas lang ng gugulayin nila para sa pananghalian.

Sa isang press conference nitong Martes, sinabi ni Iriga City Police officer-in-charge Lt. Col. Carl Joseph Jaucian na pinsang-buo ng biktima ang suspek na umamin umano sa krimen habang iniimbestigahan ng pulisya nitong Lunes.

Ayon sa opisyal, sumama pa sa mga pulis at mga taga-barangay ang suspek noong June 25, habang ginagalugad nila ang maisan kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima na may mga tama ng taga sa ulo’t katawan.

“Siya pa nag-assist sa pagturo. Nakikiramdam,” ani Jaucian.

Kwento ng suspek sa pulisya, nagkaroon daw sila ng di-pagkakaintindihan ng pinsan kaya napatay niya ito.

“Saan nagsimula, bakit nagawa niya sa pinsan niya? Actually, misunderstanding lang. Actually ‘yong victim parang boyish gumalaw… binato niya ‘yong pinsan niya ng prutas, dalandan. Eh naghabulan sila, nang maabutan niya bumunot na ng itak, pwede takutin ‘yong pinsan niya pero ginawa ng lalaki po grinab niya, naagaw niya… in his possession do’n na po pinagtataga ‘yong biktima,” saad pa nito.

Itutuloy ng pamilya ng biktima ang pagsasampa ng kasong murder sa kaanak na suspek.

Itinuturing naman ng Iriga City Police na case solved na ang naturang krimen.

—Ulat ni Jonathan Magistrado