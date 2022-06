PH exhibition sa Kenya, itinanghal sa Nairobi National Museum

NAIROBI – Tampok ang Philippine weaves sa exhibit sa Kenya, na binuksan nitong June 17. Ito umano ang kauna-unahang Philippine exhibition sa Nairobi National Museum ng Kenya.

Pinangunahan ni Philippine Ambassador to Kenya Marie Charlotte Tang, ang pagpa-pasinaya ng exhibition, na pinamagatang “Perfected by Tradition: Philippine Weaves.”

Binati ni Philippine Ambassador to Kenya Charlotte Tang ang mga bisita sa pagbubukas ng Philippine Exhibiton sa Nairobi National Museum. (Nairobi PE photo)

Sa kanyang talumpati, sinabi ni Ambassador Tang na hitik ang Kenya ng makulay na textile tradition kaya magandang pagkakataon aniya ang Philippine exhibit para matuklasan ng mga Kenyan ang maraming pagkakahawig ng kultura ng dalawang bansa.

Pinangunahan ni Philippine Ambassador Charlotte Tang (gitna) ang ribbon-cutting sa pagbubukas ng PH exhibition “Perfected by Tradition: Philippine Weaves” sa Nairobi National Museum. Kasama niya sina (mula kaliwa) Calistus Musiomi mula sa Ministry of Sports, Culture and Heritage, Thai Ambassador Sasirit Tangulrat, Mwanaima Salim, Principal Curator ng Nairobi National Museum, at Halima Shariff mula sa Ministry of Foreign Affairs. (Nairobi PE photo)

“Philippine weaves are a tapestry of different colors, textures, and materials. Every detail of a traditional textile is a product of craftsmanship and has a story to tell. The exhibit provides its visitors a glimpse into the lives, social structures, beliefs, and values of the Filipino people,” sabi ni Tang.

Nagkaroon ng pagkakataong magtanong ang mga bisita sa mga kinatawan ng Philippine Embassy tungkol sa Filipino traditional textiles. (Nairobi PE photo)

Dumalo sa opening ceremony ang Kenyan Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Sports, Culture and Heritage, National Museums of Kenya (NMK), ASEAN Nairobi Committee, mga guro at mag-aaral ng Department of Fashion Design and Marketing at Department of Fine Arts and Design ng Kenyatta University.

Ipinakita sa exhibit ang Philippine woven textile traditions, na nagpamangha sa mga mag-aaral at gurong Kenyan.

Karangalan naman para kay Mwanaima Salim, ang Principal Curator ng Nairobi National Museum at NMK Acting Director-General Stanvas Onga’llo na i-host ng museo ang Philippine exhibition.

Naniniwala ang embahada at ng NMK na simula pa lang ito ng mayabong na pagtutulungan ng Kenya at ng Pilipinas. Mungkahi naman ng mga bisitang mag-aaral na sana’y magkaroon sila ng pagkakataong maka-likha ng sariling mga disenyo gamit ang iba-ibang Philippine fabrics.

Ang Nairobi National Museum ay ang pangunahing museo ng Kenya. Binibisita ito ng libo-libong mga mag-aaral at turista mula sa buong Kenya at maging mga bisita mula sa ibayong-dagat.

Mga kawani ng Philippine Embassy sa harap ng Nairobi National Museum. Suot nila ang kanilang mga damit na gawa sa Philippine textiles (Nairobi PE photo)

Ang “Perfected by Tradition: Philippine Weaves” ay inorganisa ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) ng Pilipinas at NMK para sa Philippine National Heritage Month at para sa ika-124 anibersaryo ng Kasarinlan ng Pilipinas.

Tampok ang exhibit mula June 17 hanggang July 17, 2022.

