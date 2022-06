Israel, hinikayat ng DTI na mag-invest sa Pilipinas

TEL AVIV - Mas matatag na ugnayang kalakalan ang nakikita ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez sa pagitan ng Pilipinas at Israel sa mga susunod na taon.

Ito ang sinabi niya sa kanyang talumpati sa harap ng Philippines-Israel Business Forum sa Tel Aviv noong June 8. Ibinida ni Lopez sa Israeli firms ang economic reforms na sinimulan ng administrasyong Duterte.

Si DTI Secretary Ramon Lopez habang nagtatalumpati sa harap ng Philippines-Israel Business Forum na ginanap sa Carlton Tel Aviv nitong June 8. (Tel Aviv PE photo)

Ito raw ang mas lalong magpapasigla sa ekonomiya ng Pilipinas. Sabi ng kalihim, malaking bagay ang mga bagong insentibong inilatag ng gobyerno sa foreign investors, mas mababang capital requirements sa retail sector, at pagbibigay pahintulot sa full foreign equity sa mga industriyang tulad ng telecommunications, shipping, airlines, railways, subways, at iba pa.

Hinikayat din ni Secretary Lopez ang Israeli firms na gawing regional hub ang Pilipinas at samantalahin ang mga oportunidad sa electronics, automotive, aerospace, e-commerce, at innovation industry ng bansa.

Tatlong kumpanyang Israeli ang nagbigay ng kanilang Letter of Intent (LOI) kay Lopez, upang makapag-expand ng kanilang operasyon sa Pilipinas.

Ipinakita nina Secretary Lopez at Amdocs General Manager Liat Azulay ang pirmadong Letter of Intent (LOI) ng Amdocs bilang tanda ng kanilang hangaring mag-expand ng kanilang investments at operations sa Pilipinas. Ang Amdocs ay isa sa tatlong Israeli firm na naghain ng LOI para sa pagpapalawig ng kanilang negosyo sa Pilipinas. (Tel Aviv PE photo)

Sabi rin ni Lopez, ang Israeli business expansion sa Pilipinas ay maaring makagawa ng maraming trabaho sa sektor ng agrikultura, renewable energy, outsourcing, at Information Technology.

Ikinagalak naman ni Philippine Ambassador to Israel Macairog Alberto ang pagpirma ng tatlong mahahalagang bilateral documents ng dalawang bansa.

(Mula kaliwa) DTI Undersecretary Rafaelita Aldaba, Sabine Segal mua sa Israel Export Institute, Ron Doron mula sa Israel-Asia Chamber of Commerce, Philippine Honorary Consul Boaz Waksman, BOI Governor Angelica Cayas, Ambassador Alberto, Secretary Lopez, Azulay, Maroon’Z Holdings CEO Ronen Zuckerstein, LR Group CEO Ami Lustig, Philippine Honorary Consul Shai Brovender, BOI Governor Marjorie O. Ramos–Samaniego, Third Secretary at Vice Consul Teri Bautisa (Head of Economic Section). (Tel Aviv PE photo)

“This is testament to the Secretary’s dedication to pushing Philippine-Israel economic ties to the next level,” sabi ni Alberto.

Kabilang sa pirmahan ni Secretary Lopez ang Investment Promotion and Protection Agreement (IPPA), kasama si Finance Minister Avigdor Liberman; isang MOU sa Economic and Trade Cooperation (JEC), kasama si Economy Minister Orna Barbivai; at isang Innovation Cooperation Agreement, kasama ang Israel Innovation Authority Chief Scientist Ami Appelbaum.

Ang forum na dinaluhan ng 60 kinatawan mula sa 30 Israeli firms at ibang kumpanya ay sinundan ng one-on-one meetings at business matching sessions sa pagitan ng Filipino at Israeli firms.

Kinausap rin ni Secretary Lopez at ng kanyang delegasyon ang ilang Israeli firms na may innovative products at processes na maaring makatulong sa pagpapaunlad ng agrikultura sa Pilipinas.

Source: DFA website