Pagbabakuna ng booster shots sa batang may health risk sa Cardinal Santos Medical Center vaccination site sa San Juan City. George Calvelo, ABS-CBN News

Inilabas na ng Department of Health ang mga alituntunin kaugnay ng pagbabakuna ng COVID-19 booster sa mga batang 12 hanggang 17 years old na hindi immunocompromised.

Ayon kay National Vaccination Operations Center (NVOC) Chairperson Undersecretary Myrna Cabotaje, puwede na itong ipatupad ng mga lokal na pamahalaan kung handa na sila.

Sa ilalim ng guidelines, dapat hindi bababa sa limang buwan ang pagitan ng ikalawang dose ng COVID-19 vaccine at booster ng adolescents. Bakuna ng Pfizer ang inirerekomenda bilang booster sa mga kabataan.

Puwedeng magparehistro sa LGU, sa barangay, o mag-walk in sa vaccination sites na nagsimula nang magbakuna ng booster sa mga kalipikadong bata.

Mahalagang dalhin ang COVID-19 vaccination card, valid ID ng bata at kasamang parent o guardian, at dokumentong patunay ng relasyon ng dalawa.

Nauna nang naantala ang paglalabas ng naturang guidelines dahil sa requirement ng Health Technology Assessment Council (HTAC) na bakunahan muna ng booster ang 40 porsiyento ng senior citizens sa isang lugar, bago simulan dito ang rollout ng booster sa adolescents na hindi immunocompromised.

Pero binawi na ito ng HTAC, matapos umapela ng NVOC.

"It’s impracticable. It will only delay. Ni-retract naman ng HTAC… The supply issue does not seem to be posing any problem," sabi ni Health Secretary Francisco Duque III sa Kapihan sa Manila Hotel.

"The supply issue does not seem to be posing any problem," pagdidiin niya.

Pinuri ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion ang naging aksiyon ng HTAC.

Dinepensahan naman ng kalihim ng DOH ang HTAC, matapos itong punahin ni Concepcion kaugnay ng umano'y mabagal na paglalabas ng rekomendasyon sa pagbabakuna sa bansa.

"Naaayon tayo sa batas. Hindi naman puwede whimsical na ang HTAC magre-recommend nang walang batayan. HTAC recommendations are based on current real world data, clinical trial data on effectiveness, safety and quality of these vaccines," ani Duque.

"We have to respect the HTAC. These are the authority, they constitute the council of unassailable expertise… So it’s better to be prudent always to err on the side of caution. We reiterate, we listen to experts, not to pseudo-experts," dagdag niya.

Kaugnay naman ng mga panawagan para buksan na ang pagbabakuna ng 2nd booster sa general population, sinabi ni Duque na wala pang rekomendasyon ang HTAC.

"Maybe it's something the next administration will have to already decide on, it might be beyond us. But unless HTAC comes up with a

recommendation within the day or the last 2 and a half days of this administration, then we'll see. But right now, that seems to be not forthcoming," ayon sa kalihim.

Umakyat sa 4.7 percent ng COVID-19 vaccines na dumating sa bansa ang maituturing na wastage o nasayang, sabi ni Duque.

Ang ilan dito ay na-expire, nasira sa baha o sa insidente ng sunog. Pero ayon kay Duque, mababa pa rin ang bilang na ito kung ikukumpara sa "allowable vaccine wastage" ng World Health Organization na 10 porsiyento.