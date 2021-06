VP Leni inalala ang pagkakaibigan ng asawang si Jesse at PNoy

Watch more in iWantTFC

Inalala ni Vice President Leni Robredo ang masasaya at malulungkot na alaala sa pagkakaibigan ng yumao niyang asawang si dating Interior Secretary Jesse Robredo at dating Pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III o PNoy.

Ayon kay Robredo, pinakanaantig siya sa ipinakitang kabutihan ni Aquino nang pumanaw sa plane crash ang asawa niyang si Jesse, dating kalihim ng Department of the Interior and Local Government, noong 2012.

Lumipad daw agad sa Masbate si PNoy para sa search and rescue operation kay Jesse at mga kasama nito sa eroplano.

"Siya mismo magsu-supervise sa entire operations. Iyon 'yong hindi ko inasahan... Pumunta siya doon na wala siyang dalang gamit. Ang sabi nila 'yong bag daw ni PNoy parating may extra shirt, pero other than the extra shirt, wala raw siyang ibang damit," kuwento ni Robredo.

Nagpunta rin sa Naga City si PNoy para damayan ang pamilya Robredo.

"Hanggang nalibing iyong asawa ko, ano talaga, laging iyong concern niya kami noong mga bata," ani Robredo.

Ayon kay Robredo, si PNoy ang nag-uwi ng labi ni Jesse sa kanila sa Naga at sinamahan pa siya nang silipin ang asawa sa huling pagkakataon.

Sa isa pang Facebook post, inalala rin ng bise presidente ang ibinigay na parangal para kay Jesse sa Malacañang.

Hindi rin umano makakalimutan ni Robredo na nasira ang sapatos niya at tinulungan siya ng Presidential Security Group at social secretary ni Aquino para maayos ang sapatos at mapalitan ito.

Ito umano ang kaniyang gamit na sapatos nang puntahan si Aquino sa Heritage Park.

Ayon kay Robredo, hindi raw nagkulang ang dating pangulo sa pag-aalaga sa kanilang mag-anak.

Hanga rin umano si Leni sa dating pangulo dahil nakita niya ang kasipagan nito sa trabaho.

Nagpahayag din ng panghihinayang si Leni na sana'y nakumusta niya ang dating pangulo nitong panahon ng pandemya.

Nanghihinayang din umano siyang hindi naipaalam sa mas nakararami ang mga nagawa ni PNoy para sa bansa.

"Dahil personal na kaibigan, ang dami talagang regrets. Ang daming regrets na sana pinaalam natin na mas maayos kung gaano natin ina-appreciate iyong mga ginawa niya," ani Leni.

Binawian ng buhay si Aquino noong Huwebes, Hunyo 24, sa edad na 61 dahil sa renal failure secondary to diabetes.

— Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News