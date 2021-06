Reproduction number ng COVID-19 sa buong bansa bumababa: OCTA

Watch more in iWantTFC

Patuloy na bumababa ang reproduction number ng COVID-19 sa buong bansa, ayon sa ulat ng OCTA Research Group.

Ayon sa grupo, mula Hunyo 21 hanggang 27, 0.92 na lang ang reproduction number, na mahalagang mas mababa umano sa 1 para mas bumagal pa ang pagkalat ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19.

Pero sa National Capital Region (NCR), bahagyang umakyat sa 0.80 ang reproduction number mula 0.71.

Nasa 9 porsiyento naman muli ang ibinaba ng average daily cases sa Metro Manila noong nakaraang linggo.

Mula 731 noong Hunyo 14 hanggang 20, 667 na lang ito nitong nakaraang 7 araw.

Sa labas ng Metro Manila, Davao City pa rin ang nangunguna sa mga lugar na may higit 30 kaso kada araw. Tumaas pa nga raw nang 5 porsiyento ang average daily cases ng lungsod.

Patuloy rin ang pangamba sa pagtaas ng nagkakasakit sa ibang mga lugar.

Sa Motiong, Samar, dumadaing na ang mga health workers matapos magpositibo sa COVID-19 ang 16 sa kanila.

Pero ayon kay Dr. Katerina Abiertas, municipal health officer ng Motiong, hindi naman malala ang kondisyon ng health workers dahil nabakunahan kontra COVID-19.

Ayon kay Abiertas, sana'y matulungan hindi lang silang mga health worker na positibo sa COVID-19 kundi maging ang ibang health workers sa iba-ibang panig ng bansa.

"Gusto sana natin na mabigyan ang mga COVID-positive na health care workers kahit COVID care kit sana, na may pulse oximeter, thermometer, basic meds," ani Abiertas.

Isa namang rekomendasyon ng OCTA Research Group ang pagiging handa para sa mas nakahahawa umanong Delta variant ng virus.

Kabilang umano rito ang pagpapalawig ng testing, isolation, at biosurveillance sa buong bansa, at pagpapabilis ng pagbabakuna sa NCR Plus 8 Plus 10.

Ayon kay Fr. Nicanor Austriaco ng OCTA, kung hindi kakalat sa bansa ang Delta variant, posibleng makamit ang herd immunity sa NCR Plus 8 pagdating ng Pasko.

"Our hope that we will reach herd immunity at least in the NCR Plus 8 by Christmas is reasonable," ani Austriaco sa panayam ng Teleradyo.

Ang NCR Plus 8 ay binubuo ng NCR, Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga, at Rizal.

Ngayong Lunes, nakapagtala ang Department of Health ng 5,604 dagdag na kumpirmadong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 1.4 milyon, kung saan 52,029 ang active cases o may sakit pa rin.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News