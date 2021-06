Pondo para sa hazard pay ng health workers mula Disyembre 2020 nasa DOH na

MAYNILA — Naibigay na sa Department of Health (DOH) ang pondo para sa special risk allowance (SRA) o hazard pay ng mga health workers na nag-aasikaso sa mga pasyente ng COVID-19, ayon sa Department of Budget and Management (DBM) nitong Lunes.

Sabi ni DBM Assistant Secretary Kim Robert de Leon, na-release na noong Biyernes ang P9.02 bilyon pondo para sa hazard pay ng nasa 298,000 health workers sa buong bansa.

Nasa P5,000 kada buwan ang matatanggap ng bawat health worker.

Retroactive o babayaran sila mula noong Disyembre 2020 hanggang Hunyo 30, 2021, kung kailan mapapaso ang authority na magbigay ng SRA sa ilalim ng Bayanihan 2.

"Ngayong nai-release na ang pondo sa DOH maasahan ng ating health workers na pinoproseso na ang pag-download ng pondo sa mga ospital, sa mga regional centers for health developments, including private hospitals upang matanggap na ng mga individual health workers not later than June 30, 2021," ani De Leon.

Maaalalang kaliwa't kanang protesta ang isinagawa ng health care workers para lamang maibigay sa kanila ang naturang allowance.