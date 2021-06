Mga dumadalaw sa puntod ni PNoy, dagsa pa rin

MAYNILA - Dalawang araw mula nang ilibing, patuloy ang pagbisita ng mga tao sa puntod ni dating Pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque City.

Puno ng mga bulaklak, kandila at placard ang museleo ng pamilya Aquino habang ang iba ay nagtali ng ribbon sa mga puno at poste sa paligid ng sementeryo.

Si Lydia Maano, 72 anyos, na aminadong die-hard supporter ng mga Aquino, napahagulgol agad pagkakita pa lang sa puntod ng dating presidente.

Dala ni Maano ang mga souvenir item mula nang mangampanya hanggang maging presidente si Aquino.

May mga litrato rin siya na may autograph umano ng idolo niyang presidente.

Naiyak din sa puntod ni Aquino si Juliet Jordan. Nanghihinayang siyang hindi nakita nang personal ang hinahangaan niya umanong lider.

The Aquino mausoleum is filled with flowers and candles as visitors continue to pay their respects at the tomb of the late President Noynoy Aquino at the Manila Memorial Park in Parañaque City on Monday. pic.twitter.com/eiW5PSRCWw